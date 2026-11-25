La Policía Caminera informó interrupciones en tramos de la Autopista Serranías Puntanas y en las rutas provinciales 10 y 1; también pidió circular con precaución.

Las tormentas provocaron cortes totales en distintos tramos de las rutas de San Luis durante este miércoles, debido al desborde de ríos y al paso de agua sobre la calzada, según informó la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial.

Qué rutas permanecen cortadas

En el trayecto entre Villa Mercedes y Justo Daract, se registran interrupciones en la Ruta Nacional 7, sobre la Autopista Serranías Puntanas, entre los kilómetros 675 y 670.

Publicidad

También hay un corte total en la misma autopista, a la altura de Kramer, en el ingreso a Villa Reynolds, y en el acceso a la Ruta Nacional 148 sur.

Además, la Policía informó que la circulación está interrumpida por completo en las rutas provinciales 10 y 1.

Recomendaciones para los conductores

En la Ruta Nacional 8, entre Río Nuevo y Juan Jorba, las autoridades recomendaron transitar con cuidado.

En las demás rutas y autopistas de la provincia, la circulación permanece habilitada, aunque puede registrarse caída de agua y fuertes ráfagas de viento en algunos sectores.

La Policía pidió a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal policial y evitar atravesar zonas afectadas por crecidas o acumulación de agua.

Según el reporte, en gran parte de la provincia el cielo se presenta parcialmente nublado o despejado, mientras que en el norte hay nubosidad. La visibilidad es, en general, buena o normal.