Las tormentas provocaron cortes totales en distintos tramos de las rutas de San Luis durante este miércoles, debido al desborde de ríos y al paso de agua sobre la calzada, según informó la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial.
Qué rutas permanecen cortadas
En el trayecto entre Villa Mercedes y Justo Daract, se registran interrupciones en la Ruta Nacional 7, sobre la Autopista Serranías Puntanas, entre los kilómetros 675 y 670.
También hay un corte total en la misma autopista, a la altura de Kramer, en el ingreso a Villa Reynolds, y en el acceso a la Ruta Nacional 148 sur.
Además, la Policía informó que la circulación está interrumpida por completo en las rutas provinciales 10 y 1.
Recomendaciones para los conductores
En la Ruta Nacional 8, entre Río Nuevo y Juan Jorba, las autoridades recomendaron transitar con cuidado.
En las demás rutas y autopistas de la provincia, la circulación permanece habilitada, aunque puede registrarse caída de agua y fuertes ráfagas de viento en algunos sectores.
La Policía pidió a los conductores circular con precaución, respetar las indicaciones del personal policial y evitar atravesar zonas afectadas por crecidas o acumulación de agua.
Según el reporte, en gran parte de la provincia el cielo se presenta parcialmente nublado o despejado, mientras que en el norte hay nubosidad. La visibilidad es, en general, buena o normal.