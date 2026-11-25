El hecho ocurrió sobre la ruta nacional 148, a la altura del río Quinto. Policías de la Brigada Rural y Policía Ambiental intervinieron y el hombre fue trasladado al Policlínico Regional Juan Domingo Perón.

Un hombre fue auxiliado este lunes 23 de noviembre por la tarde cuando, según informó la Policía, intentaba atentar contra su vida desde el puente ubicado sobre el río Quinto, en la ciudad de Villa Mercedes.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Brigada Rural y de Policía Ambiental, quienes realizaban recorridos preventivos por la ruta nacional 148.

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Durante el patrullaje, los uniformados observaron al hombre al costado de la baranda del puente, en actitud de nerviosismo. Cuando el móvil policial regresó al lugar, el individuo ya se encontraba parado sobre la estructura.

Ante esa situación, los policías descendieron rápidamente del vehículo y lograron sujetarlo de manera inmediata. Luego entablaron un diálogo con el hombre y le brindaron contención hasta la llegada del personal médico del Sempro.

Los profesionales lo asistieron y lo trasladaron en ambulancia al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”, donde fue examinado.

Después de la atención médica, el hombre quedó al resguardo del personal policial de la Comisaría Seccional 8°.

Ante una situación de crisis, la comunidad puede comunicarse al 911. Hay guardias telefónicas y atención psicológica gratuita disponibles las 24 horas, durante todo el año.