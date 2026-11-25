Seis profesionales de la salud están imputados por el fallecimiento del exfutbolista, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 en un barrio privado de Tigre.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, en el barrio privado San Andrés de Tigre. A seis años de su fallecimiento, el juicio por las responsabilidades en su atención médica llegó a su fin y el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 7 de San Isidro anunció que dará a conocer el veredicto el 22 de diciembre a las 12.

Este miércoles, a las 18, está prevista una concentración en el Obelisco para reclamar justicia por el exfutbolista, quien era el entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata al momento de su muerte.

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Los profesionales imputados

Los principales acusados son el neurocirujano y exmédico de cabecera Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de Enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Omar Almirón.

Luque, Cosachov y Forlini enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. Díaz, Perroni y Almirón están acusados por homicidio culposo.

Durante los alegatos, los acusadores solicitaron penas de entre 8 y 16 años para Luque, Cosachov y Forlini. También pidieron condenas menores para Díaz, Perroni y Almirón, aunque dos querellas solicitaron la absolución del psicólogo, una postura que generó diferencias dentro de la familia de Maradona.

Una absolución y el futuro debate por jurados

El médico clínico Pedro Di Spagna fue absuelto por el tribunal luego de que la Fiscalía y las querellas pidieran de manera unánime su inocencia. Según quedó establecido durante el debate, el profesional se mostró siempre a disposición del paciente, quien lo rechazó durante la internación domiciliaria en Benavídez.

En paralelo, se espera el comienzo de otro juicio por jurados populares. La única imputada será la enfermera Dahiana Gisela Madrid, señalada como la última profesional que estuvo a cargo de la salud de Maradona.

Más de 70 testigos declararon durante el proceso, entre ellos hijas, hermanas, médicos, policías, forenses, amigos y personas que compartieron los últimos días del exjugador.

La nulidad del primer juicio

El proceso quedó marcado por la actuación de Julieta Makintach, entonces titular del Tribunal Oral en lo Criminal N.° 2 de San Isidro. La magistrada filmó sin autorización un proyecto audiovisual relacionado con el caso, titulado “Justicia divina”.

La producción incluía imágenes de los pasillos del tribunal, escaleras, el traslado hasta el lugar y una entrevista en su despacho. La jueza fue recusada por falta de imparcialidad, el juicio se anuló y posteriormente fue destituida en un jury.

La anulación hizo que el proceso volviera a foja cero. Ahora, después de seis años de la muerte del ídolo argentino, el tribunal deberá definir la situación de los seis profesionales imputados.