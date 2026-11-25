La Justicia le atribuyó provisoriamente los delitos de lesiones leves y amenazas por un hecho ocurrido el 12 de abril. También extendió una prohibición de acercamiento.

La Justicia imputó provisoriamente a un hombre por lesiones leves y amenazas contra un adolescente durante una fiesta de cumpleaños en Villa Mercedes. La audiencia se realizó este miércoles en el Juzgado de Garantía N.º 3.

La fiscal Nayla Cabrera Muñoz sostuvo que el hecho ocurrió el pasado 12 de abril. Según su relato, el adolescente se acercó a otro joven y comenzó un intercambio de palabras.

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De acuerdo con la acusación, el imputado “agarró al adolescente del hombro para intentar sacarlo del salón”. La situación habría derivado en una escalada de violencia.

La Fiscalía indicó que el adolescente intentó sustraerse y que el acusado lo empujó, provocando su caída. Luego, siempre según la versión presentada durante la audiencia, lo habría golpeado con puños y patadas.

La postura de la defensa

La defensa coincidió con algunas circunstancias de tiempo, modo y lugar, pero cuestionó la teoría del caso de la Fiscalía y el grado de autoría atribuido a su representado. En ese sentido, planteó que la dinámica de los hechos fue diferente.

Prohibición de acercamiento

Durante la audiencia se informó que ya existe una prohibición de acercamiento vigente. La Fiscalía solicitó su prórroga y la jueza Natalia Pereyra Cardini hizo lugar al pedido.

Además, la magistrada admitió los cargos de manera provisoria e instó a las partes a considerar una posible resolución alternativa del conflicto.