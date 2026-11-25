El festival se realizará el 4 y 5 de diciembre con YSY A, Bersuit, Las Pelotas, Viejas Locas y La Mancha de Rolando, entre otros artistas.

El festival Calle Angosta Rock de Villa Mercedes ya tiene grilla confirmada para su séptima edición, que se realizará el viernes 4 y el sábado 5 de diciembre. El cierre será el domingo, con una jornada dedicada a los bateros y entrada gratuita.

La programación fue presentada este miércoles por la Municipalidad de Villa Mercedes durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de los Artistas. Participaron la secretaria general de Cultura, Turismo y Deporte, Carolina Sosa; el coordinador técnico, Marcelo Parosky; y los integrantes del jurado de selección, Lorena Giovannini, César Guerberoff y Lautaro Oliveras.

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La grilla nacional del Calle Angosta Rock

El viernes se presentarán YSY A, Bersuit y Cielo Razo. La programación del sábado estará encabezada por Las Pelotas, Viejas Locas —por Fachi y Abel— y La Mancha de Rolando.

Las puertas del predio de Calle Angosta abrirán a las 15. Los recitales comenzarán una hora más tarde y, según estimó la organización, la primera banda nacional subirá al escenario alrededor de las 19 durante ambas jornadas principales.

El predio contará con un patio gastronómico y cervecero. Las entradas tienen un valor de $20.000 por noche y se pueden adquirir de manera presencial en la Casa de la Cultura y mediante la modalidad online.

Las bandas locales seleccionadas

En las nueve jornadas del Pre-Calle Angosta Rock participaron 90 bandas. De ese proceso fueron seleccionadas 20 agrupaciones para integrar la programación del festival: Saxofónico & Co, Cinco Vías, Vinilos, Michigang, Cristalina, Les Petricor, Underboi, Cuero, 50 Amperes, Gladys, Semilla Solar, Eterno, No Sabe/No Contesta, Midas, Sr. Blues, Surmenage, Arrancadores, Napa Surfers, Los Nadie y Chingones.

El jurado explicó que la elección fue difícil y que se evaluaron la interpretación musical, el desempeño escénico, la interacción con el público y el cumplimiento de los tiempos establecidos para cada presentación.

Los integrantes de las bandas que no fueron seleccionadas tendrán acceso libre al festival mediante pulseras, según se informó durante la presentación. Además, la Municipalidad indicó que esas agrupaciones serán tenidas en cuenta para futuras convocatorias y eventos organizados durante el año.

Parosky destacó el nivel de los músicos que participaron y sostuvo: “La provincia se destaca por el rock, y con esto quedó demostrado. Las felicitamos a todas”.

La jornada de cierre se llevará a cabo el domingo y estará dedicada a los bateros. Para esa fecha no se cobrará entrada.