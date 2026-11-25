El hombre tenía 29 años y fue identificado como Rodrigo Zabala. La Policía busca a dos sospechosos que escaparon en una motocicleta.

Un hombre de 29 años murió este miércoles por la tarde tras recibir un disparo en el abdomen en el barrio República, en la zona oeste de la ciudad de San Luis. La víctima fue identificada como Rodrigo Zabala.

Zabala fue trasladado de urgencia al Hospital Central “Ramón Carrillo”, pero falleció pocos minutos después de su ingreso. Luego, el cuerpo fue llevado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia para determinar las causas de la muerte.

Publicidad

Cómo ocurrió el ataque

Según los primeros testimonios reunidos por la investigación, la víctima se encontraba junto a otras personas en una vivienda de la manzana 11 del barrio República. En la vereda estaba estacionado su camión Chevrolet rojo, de modelo antiguo, que utilizaba para realizar trabajos de traslado de materiales y fletes.

Los testigos todavía no pudieron reconstruir con claridad toda la secuencia. De acuerdo con las primeras versiones, Zabala habría salido a la vereda junto a otra persona cuando pasó una motocicleta con dos ocupantes, ambos con cascos de seguridad.

La moto habría llegado hasta la esquina, realizado una maniobra y regresado frente a la vivienda. Mientras circulaban, uno de los ocupantes habría extraído un arma de fuego y efectuado dos disparos. Uno de los proyectiles impactó en el abdomen de Zabala.

La investigación

El fiscal de Instrucción N.º 2, Ricardo Barbeito, interviene en las primeras averiguaciones. Por el momento, no hay personas detenidas y los dos ocupantes de la motocicleta permanecen prófugos.

Personal del departamento de Homicidios trabaja en el lugar para tomar declaraciones, relevar cámaras de seguridad y reconstruir las circunstancias del ataque.

Un hermano de la víctima señaló que Zabala vivía en la zona sur de la ciudad de San Luis y que era padre de cinco niños.