Una bandera con el mensaje intimidatorio apareció en la avenida Mitre al 2000, en Avellaneda, a menos de tres semanas de los comicios en los que el extenista competirá por la presidencia del club.

Una bandera con amenazas de muerte contra Gastón Gaudio y sus hijos apareció este miércoles en Avellaneda, a menos de tres semanas de las elecciones en las que el extenista competirá por la presidencia de Independiente. En el trapo, colocado sobre la avenida Mitre al 2000, se leía: “Gaudio, vamos a matar a vos y a tus hijos”.

El mensaje fue escrito con letras rojas y negras y llevaba el escudo del club. Quedó expuesto a la vista de los automovilistas y vecinos que circulaban por una de las principales arterias de la zona.

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La amenaza apareció dos días después del cierre de la presentación de listas para los comicios. Hasta el momento, no trascendió quiénes fueron los responsables ni si el hecho derivó en una denuncia policial o judicial.

La reacción de Gastón Gaudio

Gaudio, campeón de Roland Garros en 2004 e hincha reconocido de Independiente, anunció a fines de septiembre su intención de competir por la presidencia del club. Desde entonces, se convirtió en uno de los protagonistas centrales de la campaña electoral.

“Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez. Cruzaron un límite. Hoy es un día de mierda para mí. En una campaña no vale todo. Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos”, escribió el exdeportista en su cuenta de X, antes Twitter.

El repudio de un rival electoral

Luciano Nakis, uno de los rivales directos de Gaudio en la contienda, repudió públicamente la intimidación. “Con la vida y la familia no se jode. Como padre me revuelve el estómago ver algo así”, publicó en X.

El dirigente agregó: “Ni yo ni nadie de mi espacio va a permitir ninguna expresión de violencia. Mi solidaridad con Gastón y su familia”.

Cómo será la elección de Independiente

Las elecciones se realizarán el domingo 13 de diciembre, de 9 a 18, en la sede social de avenida Mitre 470. Participarán cinco candidatos, en una elección en la que el oficialismo no presentará lista propia.

Gaudio encabeza la lista Gente de Independiente, acompañado por Fabio Fernández y Lucas Brea como candidatos a vicepresidentes. Su espacio cuenta con el respaldo de Ricardo Enrique Bochini, máximo ídolo de la historia del club.

También competirán Luciano Nakis, por Lista Roja, junto con Federico Di Pace y Daniel Bertoni; el periodista Enrique Sacco, por el Movimiento Independiente Auténtico; Daniel González, por Agrupación Independiente; y Adrián Héctor Simón, por Auténticos Rojos.

Será la primera vez en la historia de Independiente que cinco listas compitan por la presidencia. La elección podría volver a alcanzar cifras récord, con más de 60.000 socios habilitados. En los comicios de hace cuatro años participaron 15.966 socios, la mayor concurrencia registrada en la historia del club.