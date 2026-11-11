Alumnos de Villa Mercedes lograron el puesto 12 en el Desafío Eco YPF

El equipo La 15 Racing, de la Escuela Técnica N° 15 “Ingeniero Agustín Mercau”, compitió con dos autos eléctricos y quedó entre los primeros 30 de una clasificación con 155 participantes.

Los alumnos de la Escuela Técnica N° 15 “Ingeniero Agustín Mercau”, de Villa Mercedes, alcanzaron el puesto 12 en la clasificación general del Desafío Eco YPF, una competencia nacional de autos eléctricos realizada durante tres jornadas en el autódromo de Junín, provincia de Buenos Aires.

El equipo La 15 Racing participó con dos vehículos. El auto número 41 terminó en la posición 12, mientras que el número 40 finalizó en el puesto 27, entre 155 participantes.

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“Es el mejor logro que ha tenido el equipo hasta ahora y vamos a seguir trabajando para poder llegar a los primeros puestos”, sostuvo el profesor Diego Godoy, quien acompañó a los estudiantes junto con Javier Cometto.

Las pruebas que afrontó el equipo de Villa Mercedes

La competencia comenzó el viernes 6 de noviembre con la verificación técnica de los vehículos. Los estudiantes también presentaron los autos y explicaron cómo fueron construidos. Además, participaron de una charla y de una evaluación para los pilotos, instancias que formaron parte del puntaje para habilitar a los equipos a competir.

El sábado se disputaron las primeras pruebas en pista. En el eslalon, los pilotos debieron completar un recorrido y detenerse dentro de un rectángulo en el menor tiempo posible. Luego se realizó el octavo de milla, una de las pruebas de velocidad: el auto 40 obtuvo el segundo puesto en una de las picadas y el 41 alcanzó la cuarta posición entre los 155 vehículos.

La jornada continuó con una carrera de una hora que incluyó cambios de pilotos. Los tiempos obtenidos determinaron qué equipos clasificaron para la competencia femenina del domingo.

Durante el último día, los vehículos fueron exhibidos en la calle de boxes para que las familias y el público pudieran conocerlos y conversar con los pilotos, mecánicos y docentes. Luego se disputó el sprint femenino, a dos vueltas, y la prueba de resistencia Endurance, que comenzó a las 14, duró una hora y 20 minutos e incluyó un cambio de piloto a mitad de carrera.

En la Endurance, el auto 41 finalizó en el noveno lugar y el 40 terminó en la posición 23. Esos resultados contribuyeron a que ambos vehículos quedaran entre los primeros grupos de la clasificación general.

La sexta participación consecutiva

La clasificación general se definió mediante la sumatoria de los puntos obtenidos en todas las instancias. La participación significó la sexta presencia consecutiva de La 15 Racing en el Desafío Eco YPF, con dos autos eléctricos: uno negro, que afrontó su tercera competencia, y otro azul, construido en 2025.

Para esta edición, el equipo incorporó mejoras electrónicas y de velocidad. Los pilotos fueron Alejo Depetris, Lautaro Fernández, Guillermina Fleita, Milagros Abarca, Juliana Godoy y Yuliana Palacio. El grupo de mecánicos estuvo integrado por Nicolás Lezcano, Mateo Demichelis, Benjamín Giraudi, Tiago Chávez, Benjamín Cruseño y Santiago Maldonado.

Como actividad posterior, los vehículos serán presentados el lunes 16 en el patio de la institución, donde la comunidad educativa podrá conocerlos y dialogar con los estudiantes que participaron de la experiencia.