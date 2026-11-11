El Calle Angosta Rock 2026 se acerca: entradas, bandas confirmadas y cómo acceder al festival

Villa Mercedes recibirá tres jornadas de música del 4 al 6 de diciembre, con Bersuit, Las Pelotas, YSY A y otras figuras nacionales.

Villa Mercedes se prepara para una nueva edición del Calle Angosta Rock, uno de los acontecimientos musicales destacados de la agenda cultural de la ciudad. El encuentro se desarrollará los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2026, en el Anfiteatro Alfonso y Zavala, con una programación que combinará rock nacional, música urbana y artistas de la región.

A pocas semanas del festival, ya se encuentran anunciadas las principales bandas, los valores de las entradas y las modalidades de adquisición. Además, la Municipalidad de Villa Mercedes habilitó un sistema de reservas para personas con discapacidad.

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Las bandas confirmadas para cada jornada

La apertura será el viernes 4 de diciembre, con las actuaciones de Cielo Razzo, Bersuit Vergarabat y YSY A. La propuesta reunirá diferentes generaciones y estilos musicales en una misma noche.

El sábado 5 de diciembre subirán al escenario Las Pelotas, Viejas Locas x Fachi y Abel, y La Mancha de Rolando, con un repertorio vinculado a distintas etapas de la historia del rock argentino.

El cierre llegará el domingo 6 de diciembre con Bateros a la Calle Angosta, una jornada especialmente dedicada a los bateristas que tendrá entrada libre y gratuita.

La programación también contempla la participación de bandas de Villa Mercedes y la región, seleccionadas mediante el certamen Pre-Calle Angosta Rock, una iniciativa destinada a abrir espacios para los músicos locales.

Cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

Para las dos primeras jornadas, la organización estableció un valor de $20.000 por noche para las entradas anticipadas.

En tanto, el precio anunciado para la compra en taquilla es de $30.000 por jornada.

Las entradas pueden adquirirse presencialmente en la Casa de la Cultura, ubicada en Urquiza 33, de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 19:00.

También está habilitada la venta online mediante la plataforma TuEntrada, donde los interesados pueden consultar las condiciones de adquisición.

El domingo 6 de diciembre no requerirá la compra de una entrada, debido al carácter gratuito de la jornada dedicada a los bateristas.

Habilitaron reservas para personas con discapacidad

Entre las novedades organizativas, la Municipalidad de Villa Mercedes informó que se encuentra disponible un sistema de reserva de entradas accesibles para las dos jornadas pagas.

El procedimiento se realiza a través de formularios diferenciados para el viernes 4 y el sábado 5 de diciembre, publicados en el sitio web oficial del Municipio.

Las personas interesadas podrán acceder a esos formularios y completar los datos solicitados para gestionar su reserva.

Jóvenes Pordioseros será parte de la previa

La agenda rockera comenzará antes del festival principal.

Para el sábado 21 de noviembre está anunciada la presentación de Jóvenes Pordioseros en el Complejo Nativista Héctor Aubert, como parte de las actividades que anticiparán el Calle Angosta Rock.

La actuación funcionará como una antesala musical del encuentro de diciembre.

El festival y su importancia para Villa Mercedes

Más allá de los espectáculos, el Calle Angosta Rock representa una oportunidad para fortalecer la actividad cultural y la circulación de público en la ciudad.

La convocatoria de artistas nacionales, junto con la participación de músicos locales, también puede generar movimiento en sectores como la gastronomía, el comercio y los servicios turísticos.

El festival integra la agenda turística 2026-2027 impulsada por el Municipio, que incluye diferentes celebraciones culturales y musicales.

Con tres jornadas anunciadas y propuestas para distintos públicos, Villa Mercedes se prepara para volver a convertir el escenario de Calle Angosta en un punto de encuentro para los seguidores del rock argentino.

Información útil

Fechas: 4, 5 y 6 de diciembre de 2026.

4, 5 y 6 de diciembre de 2026. Lugar: Anfiteatro Alfonso y Zavala, Villa Mercedes.

Anfiteatro Alfonso y Zavala, Villa Mercedes. Anticipadas: $20.000 por jornada paga.

$20.000 por jornada paga. Precio anunciado en taquilla: $30.000.

$30.000. Venta presencial: Casa de la Cultura, Urquiza 33.

Casa de la Cultura, Urquiza 33. Venta online: TuEntrada.

TuEntrada. Domingo 6: entrada libre y gratuita.

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