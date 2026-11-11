San Luis pagará las becas de MiPre mediante una plataforma para impulsar el comercio local

Los beneficiarios recibirán $250 mil mensuales durante ocho meses a través de Sanluiseña, que permitirá utilizar los fondos en comercios y emprendimientos adheridos.

El Gobierno de San Luis implementará un sistema de pago para las becas de capacitación de Mi Primer Emprendimiento que busca fortalecer el comercio de cercanía y el emprendimiento local. Los beneficiarios recibirán los fondos mediante la plataforma digital Sanluiseña.

La modalidad fue presentada este miércoles en Casa de Gobierno. Contempla el pago de $250 mil mensuales durante ocho meses para integrantes de proyectos que no cuenten con ingresos formales, de acuerdo con los requisitos del programa.

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Los recursos se acreditarán a través de Sanluiseña, una herramienta desarrollada por la Provincia que permitirá realizar compras en establecimientos adheridos, especialmente almacenes, negocios barriales y emprendimientos de distintas localidades.

Una red de comercios y emprendimientos locales

El director de Mi Próximo Paso y Cultura Emprendedora, Fernando Mallea, explicó que el esquema tiene un doble objetivo: acompañar económicamente la formación de nuevos emprendedores y favorecer que los fondos circulen dentro de San Luis.

“Este sistema permite que el esfuerzo de los sanluiseños quede en San Luis”, sostuvo el funcionario. También señaló que el mecanismo permitirá que los recursos lleguen a negocios de barrio, pueblos, localidades y parajes.

Mallea describió a Sanluiseña como una plataforma similar a Mercado Pago, aunque orientada al consumo dentro de la provincia: “La beca se va a pagar a través de una plataforma digital llamada Sanluiseña, que para que la gente lo entienda amigablemente sería como un Mercado Pago, pero de Compre San Luis”.

El esquema también prevé incorporar a emprendedores de ediciones anteriores de Mi Próximo Paso, además de pequeños y medianos comercios de cercanía. La intención es conformar una red donde los beneficiarios puedan utilizar sus fondos y los establecimientos locales generen nuevas ventas.

Cómo podrán adherirse los comercios

El director de Promoción del Desarrollo Económico e Inclusión Financiera, Federico Belzunce, informó que comenzó la capacitación y adhesión de los establecimientos comerciales.

Los comerciantes deberán descargar una aplicación en sus celulares y completar el registro mediante una visita al local. En ese proceso se verificará el funcionamiento del establecimiento y se realizará la georreferenciación.

Las primeras jornadas se desarrollarán este miércoles en la Municipalidad de San Luis, el jueves en Villa Mercedes, el viernes en Villa de Merlo y el sábado en Quines. Desde la semana próxima, el operativo se extenderá al resto de la provincia con tráilers y promotores.

Cuándo se conocerán los beneficiarios

Según informó Mallea, hasta el 10 de diciembre se comunicará cuáles son los proyectos que accederán al beneficio. La primera acreditación está prevista a partir del 20 de diciembre y los pagos continuarán durante los ocho meses establecidos por el programa.

La presentación también contó con la participación de Héctor Mazzina, director de la Caja Social y Financiera, y de Javier Pérez, director de Finanzas y Recursos.

Para realizar consultas sobre Sanluiseña y la adhesión de comercios, el Gobierno habilitó la línea gratuita 0800-333-9434 y el correo electrónico sanluisena@sanluis.gov.ar.