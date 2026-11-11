Día de las Librerías: por qué se celebra el 11 de noviembre

La fecha destaca el valor cultural de las librerías de barrio, el trabajo de los libreros y la vigencia de los espacios físicos dedicados a la lectura.

El Día de las Librerías se conmemora cada 11 de noviembre con el objetivo de destacar el valor cultural de estos comercios y la tarea de los libreros como guías para los lectores. En Argentina, la fecha pone el foco en las librerías como espacios físicos de encuentro y promoción de la lectura.

Cómo surgió la fecha

La iniciativa nació en España en 2011, impulsada por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL). Después de diez ediciones consecutivas, la jornada quedó fijada oficialmente en el calendario cultural en 2021.

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Por la tradición editorial y la existencia de una amplia red de comercios especializados en Latinoamérica, la celebración fue adoptada por organismos y comunidades de lectores en Argentina.

El valor de las librerías de barrio

La fecha convive en el país con el Día del Librero, que se conmemora cada 26 de abril en reconocimiento a los trabajadores del sector. En cambio, la jornada del 11 de noviembre concentra la atención en la librería como espacio físico.

El lema de la conmemoración es “en las librerías hay vida”. La consigna busca destacar la función social y comunitaria de estos establecimientos frente a las transformaciones del mercado y al crecimiento de las compras a través de plataformas digitales.

Las librerías independientes también son presentadas como centros culturales de barrio, donde pueden realizarse presentaciones de autores, talleres, debates y lecturas de poesía. Además, la fecha pone en valor el rol del librero tradicional, orientado a ofrecer recomendaciones personalizadas.