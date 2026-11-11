El calor llegará a 37°C en Villa Mercedes y se esperan tormentas aisladas

El pronóstico anticipa temperaturas elevadas hasta el viernes y un descenso térmico para el sábado, con probabilidad de lluvias.

El calor comenzó a sentirse en Villa Mercedes y continuará durante los próximos días, según el pronóstico de la Red de Estaciones Meteorológicas. La temperatura máxima llegará a 37°C el viernes, jornada en la que también se esperan tormentas aisladas.

Este miércoles, la mínima será de 16°C y la máxima alcanzará los 33°C, con cielo despejado. Para el jueves se prevé un ascenso térmico, con una máxima de 36°C y condiciones similares.

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Tormentas aisladas y descenso de temperatura

El viernes será la jornada más calurosa del período analizado. La temperatura oscilará entre una mínima de 20°C y una máxima de 37°C, mientras que el cielo podría presentar tormentas aisladas.

Para el sábado se anticipa un descenso de temperatura. El termómetro se ubicará entre los 18°C y los 29°C, con cielo nublado y probabilidad de lluvias.