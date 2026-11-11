San Luis inicia la construcción de 750 viviendas entre este miércoles y el jueves

El gobernador Claudio Poggi firmará los decretos para comenzar 450 hogares en la capital provincial y otros 300 en Villa Mercedes, en el marco del programa “Tenemos Futuro”.

San Luis pondrá en marcha la construcción de 750 viviendas entre este miércoles y el jueves, según informó la Agencia de Noticias San Luis. El plan contempla 450 hogares en la capital provincial y otros 300 en Villa Mercedes, dentro del programa “Tenemos Futuro”.

El primer acto se realizará este miércoles a las 18 en el Salón Blanco. Allí, el gobernador Claudio Poggi firmará los decretos que habilitarán el inicio de las obras correspondientes a las 450 viviendas previstas para la ciudad de San Luis.

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La segunda etapa se concretará el jueves en Villa Mercedes, donde comenzará la construcción de otros 300 hogares.

Sorteo y validación de datos

De acuerdo con la información oficial, el sorteo y la validación de datos de las familias inscriptas se realizarán entre fines de noviembre y comienzos de diciembre. El procedimiento estará destinado a definir a los posibles preadjudicatarios.

El anuncio fue realizado por Poggi a través de la red social X. En su publicación, el gobernador sostuvo que la iniciativa también permitirá ampliar y garantizar la continuidad de los puestos de trabajo vinculados con la construcción.

Las 750 viviendas forman parte de la política habitacional provincial instrumentada mediante el programa “Tenemos Futuro”, con obras distribuidas entre los dos principales centros urbanos de San Luis.