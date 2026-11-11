Murió Carlos Babington, uno de los máximos ídolos de Huracán

El exfutbolista tenía 77 años y fue campeón del Metropolitano de 1973. También dirigió al club en dos ascensos y fue presidente entre 2006 y 2011.

Carlos Babington murió a los 77 años y el fútbol argentino quedó de luto. El exfutbolista fue uno de los máximos ídolos de Huracán, club con el que conquistó el Metropolitano de 1973 y al que también condujo como entrenador en dos ascensos a la Primera División.

Babington comenzó su carrera profesional en Huracán en 1969, cuando tenía 20 años. Permaneció en la institución hasta 1974, período en el que disputó 190 partidos y marcó 84 goles.

Publicidad

Como jugador, “El Gringo” fue una pieza fundamental del equipo que obtuvo el Metropolitano de 1973, el único título de liga conseguido por Huracán durante el profesionalismo.

Su carrera después de Huracán

Luego de participar en el Mundial de Alemania 1974, Babington fue contratado por el Wattenscheid, de la segunda división alemana. En 1978 regresó al club de Parque Patricios.

En los últimos años de su trayectoria como futbolista jugó en el Tampa Bay Rowdies, de Estados Unidos, y finalizó su carrera profesional en 1983, en Junior de Barranquilla.

Como director técnico, Babington consiguió con Huracán los títulos de la Primera Nacional de 1990 y 2000. También logró el campeonato de esa categoría con Banfield en 1993.

Presidente de Huracán

Babington fue presidente de Huracán entre 2006 y 2011. Durante ese período, el club consiguió el ascenso en 2007 y alcanzó el subcampeonato del Torneo Clausura 2009, tras perder una polémica definición ante Vélez.

El ciclo dirigencial terminó con el descenso de Huracán a mediados de 2011, luego de un desempate frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Tras conocerse la noticia, Huracán publicó un mensaje de despedida: “El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Nuestro abrazo y nuestras condolencias”.