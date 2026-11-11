León XIV cerró su visita a la Argentina con un llamado a la reconciliación: “Argentina, levántate y camina”

El papa León XIV encabezó una misa ante millones de fieles en Luján, recordó a Francisco y pidió solidaridad con los pobres, los enfermos, los migrantes y los presos.

León XIV cerró su visita apostólica a la Argentina con una multitudinaria misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde convocó a los argentinos a reconciliarse con su historia y su presente, tender puentes y comprometerse con quienes atraviesan situaciones de pobreza, enfermedad, falta de trabajo o exclusión.

Ante una concurrencia estimada en tres millones y medio de fieles, el Papa pronunció una homilía centrada en la fe, la unidad y la solidaridad. “Argentina, levántate y camina”, exhortó durante la celebración, antes de iniciar su viaje hacia Perú, última escala de su periplo sudamericano.

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Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a #Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción. Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre mi querida Argentina! #ViajeApostólico — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 11, 2026

Un mensaje de reconciliación y esperanza

Durante la misa, León XIV pidió reconocer las faltas, solicitar perdón y avanzar hacia un futuro en el que “sea el amor el que tenga la última palabra”. En ese sentido, vinculó las dificultades sociales y familiares con los momentos de sufrimiento representados por María al pie de la cruz.

“Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”, afirmó el Pontífice.

El Papa mencionó entre los padecimientos actuales las enfermedades, la pobreza, la falta de trabajo, la discriminación y las rupturas familiares. También invitó a mantener la esperanza y a “mirar la vida con ojos de cielo y de pintar cada una de nuestras jornadas de color esperanza”.

El recuerdo de Francisco y la apertura de la Iglesia

Desde el santuario de Luján, León XIV recordó especialmente a su antecesor, el argentino Francisco, cuyo nombre es Jorge Bergoglio y quien nació en Buenos Aires. Destacó su devoción por la Virgen de Luján y citó una de sus despedidas habituales: “Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide”.

En su mensaje, además, sostuvo que en la mesa de Cristo “hay lugar para todos”, con una atención especial hacia “los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos”. El Pontífice planteó así una Iglesia abierta y sin excluidos.

También llamó a preservar la unidad por encima de las diferencias y remarcó que la comunión con Cristo debe traducirse en una participación activa en la comunidad, no en el aprovechamiento de las necesidades ajenas ni en la evasión de responsabilidades.

La solidaridad como compromiso cotidiano

León XIV destacó los gestos de caridad que se producen a diario y puso como ejemplos al padre que madruga para llevar el pan a su casa, a la madre que acompaña a un hijo enfermo durante largas noches de hospital y al amigo que comparte su tiempo con quien lo necesita.

“No se trata de hacer grandes cosas, sino de permanecer fieles junto al Señor, como estuvo su Madre, tanto en los momentos de cruz como en los tiempos de gozo, de gloria y de luz”, señaló.

En el cierre de la homilía, llamó a los fieles a anunciar el Evangelio con palabras y obras de bien. “Ama y haz lo que quieras: si callas, calla por amor; si gritas, grita por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor”, expresó, al citar a San Agustín.

El cierre de una visita multitudinaria

La misa en Luján fue la última celebración religiosa de la visita de León XIV a la Argentina, concretada después de 39 años sin la presencia de un Sumo Pontífice en el país. Durante más de tres jornadas, el Papa encabezó cuatro misas y participó de actividades en distintos puntos, entre ellos Palermo, Córdoba, el Cottolengo de Don Orione de Claypole y la cárcel de Villa Devoto.

En sus intervenciones, abordó la situación de los pobres, los enfermos, los migrantes y los presos, además de referirse a la familia, el mundo laboral, la precariedad, la violencia doméstica, las adicciones y los desafíos vinculados con la inteligencia artificial.

Antes de partir, el Papa publicó un mensaje de agradecimiento por la recepción que tuvo en el país. “Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa”, escribió.

En esa despedida, agregó: “Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”. Finalmente, pidió continuar rezando unos por otros y se despidió con una frase dirigida al país: “¡Hasta siempre mi querida Argentina!”.