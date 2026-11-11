El Papa León XIV pidió a la Argentina reconciliarse y recuperar la esperanza en Luján

Ante una multitud reunida en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el Papa León XIV pronunció su último mensaje en el país: “Argentina, levántate y camina”.

El Papa León XIV dejó en Luján un mensaje centrado en la reconciliación, la solidaridad y la esperanza. Ante una multitud que, según el Gobierno bonaerense, superó los 3,5 millones de personas, afirmó: “Argentina, levántate y camina”.

La homilía se produjo durante la última misa del Pontífice en el país, antes de continuar su viaje hacia Perú. La celebración marcó el cierre de sus actividades religiosas en la Argentina, luego de los encuentros encabezados en Buenos Aires y Córdoba.

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Un llamado a la reconciliación

Frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, León XIV convocó a los argentinos a reconciliarse con su historia y su presente para construir un futuro basado en el amor.

“Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”, sostuvo ante la multitud.

El Papa propuso un recorrido compuesto por cuatro pasos: reconciliación, escucha de la Palabra de Dios, comunión y misión. Desde ese camino, invitó a reconocer las propias faltas, pedir perdón y asumir un compromiso con los demás.

La pobreza, la falta de trabajo y la solidaridad

Durante la homilía, León XIV se refirió a las dificultades que atraviesan muchas familias y mencionó situaciones vinculadas con enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación y rupturas familiares.

“Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario”, expresó el Pontífice. Frente a esos padecimientos, pidió avanzar en procesos de perdón y reconciliación para renovar la paz, la esperanza y la caridad.

También sostuvo que la comunidad debe permanecer abierta a quienes necesitan acompañamiento. “Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados”, afirmó, al mencionar a pobres, migrantes, enfermos y presos.

El valor de los gestos cotidianos

El Papa agradeció la hospitalidad recibida durante su visita y destacó la solidaridad de los argentinos a través de ejemplos de la vida diaria: un padre que madruga para sostener a su familia, una madre que acompaña a un hijo enfermo y un amigo que ofrece su tiempo.

En ese marco, llamó a anunciar el Evangelio mediante las palabras y las acciones de bien. La frase “Argentina, levántate y camina” sintetizó su invitación a recuperar la esperanza y ponerse en movimiento.

La oración ante la Virgen de Luján

La homilía incluyó un recuerdo de Francisco y de su devoción por la Virgen de Luján. Al finalizar la celebración, León XIV encomendó a la patrona de los argentinos su pontificado y el camino del país.

“Guíame, Madre, en la misión apostólica que el Señor me ha encomendado. Y guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinar”, rezó.

El Pontífice también expresó su deseo de que los argentinos puedan construir “puentes de caridad y redes de solidaridad” y continuar por caminos de reconciliación y comunión.

Al despedirse, agradeció el recibimiento durante su visita con una frase que resumió su experiencia: “Me sentí como en casa”. Luego, emocionado, dijo ante la multitud: “Hasta siempre, mi querida Argentina”.