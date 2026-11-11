Irán declaró a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas como organizaciones terroristas

La medida fue anunciada por el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní en respuesta a la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista por parte de Argentina.

Irán declaró a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas como organizaciones terroristas, según anunció este miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país. La decisión fue presentada como una respuesta a la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista por parte de la Argentina.

En un comunicado, la Cancillería iraní calificó la medida argentina de “hostil y contraria a los principios fundamentales del derecho internacional”. Además, sostuvo que su decisión se basa en el principio de reciprocidad y en una ley nacional que contempla acciones equivalentes frente a países que designen o respalden medidas contra Teherán.

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La respuesta de Irán a la decisión argentina

Según la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, la normativa iraní permite adoptar contramedidas contra los países que acaten o apoyen las acciones de Estados Unidos contra Irán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní responsabilizó al Gobierno argentino por todas las consecuencias derivadas de su decisión y remarcó que el CGRI forma parte integrante de las Fuerzas Armadas de Irán.

El antecedente de la designación del CGRI

La oficina del presidente Javier Milei había informado el 31 de marzo que la Argentina designó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista. La decisión se produjo después de que la administración del presidente estadounidense Donald Trump instara a sus aliados a incluir al CGRI y a Hizbulá en esa categoría.

La medida iraní también alcanzó, según el mismo anuncio, a la Marina y a la Fuerza Aérea del Reino Unido.

Con información de: noticiasargentinas.com