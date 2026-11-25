La función permite asociar imágenes, memes o animaciones con notas de voz y efectos sonoros, aunque por ahora se habilita de manera progresiva para usuarios beta de Android.

WhatsApp incorporó en etapa de prueba una herramienta que permite crear stickers con audio para chats individuales y grupales. La función se habilita de manera progresiva para un grupo limitado de usuarios beta de Android.

Los denominados sound stickers combinan una fotografía, un meme o una animación con una nota de voz, una frase o un efecto sonoro. El audio se reproduce cuando el destinatario toca la imagen dentro de la conversación.

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Cómo crear un sticker con audio

La creación se realiza desde el editor nativo de WhatsApp, sin necesidad de instalar aplicaciones externas, siempre que la cuenta tenga la función habilitada.

Para comenzar, el usuario debe ingresar a la sección de stickers dentro de una conversación, seleccionar la opción “Crear sticker” y elegir un video de la galería. Una vez que el sistema lo transforma en una animación, aparece un botón de audio en la parte superior del editor.

Desde allí, se puede conservar el sonido original, aplicar efectos predeterminados, importar un archivo o grabar una voz propia. Antes de compartirlo, WhatsApp permite previsualizar el resultado.

Cuánto puede durar el audio

Los límites dependen del formato elegido. Los audios grabados o importados pueden tener una duración máxima de hasta 10 segundos, con la posibilidad de recortar el fragmento que se desea utilizar.

En el caso de los stickers creados a partir de videos, la versión experimental permite conservar hasta cinco segundos de la pista de sonido original.

Disponibilidad de la función

Según reportó el portal especializado WABetaInfo el 25 de noviembre, la herramienta comenzó a habilitarse de forma progresiva para un grupo acotado de usuarios inscriptos en el programa beta de WhatsApp para Android, mediante la actualización 2.26.47.1.

Por el momento, el material no indica una fecha de lanzamiento general para todos los usuarios.