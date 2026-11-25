El jefe de Gabinete brindó su primer informe de gestión en el Senado y afirmó que parte de las tenencias se encuentran en el Banco Central y otra parte en el BIS.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que las reservas de oro de la Argentina “están perfectamente cuidadas” durante su primer informe de gestión ante el Senado. Según explicó, parte de las tenencias permanece en las bóvedas del Banco Central y otra parte está depositada en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en Basilea.

“Parte de las tenencias de oro de Argentina están en las bóvedas del Banco Central y parte está en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), con asiento en Basilea. No le demos más vueltas. Hay un informe de la AGN. Léanlo”, sostuvo Santilli al responder una consulta de la senadora riojana del bloque del PJ, Florencia López.

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El funcionario también ironizó sobre las versiones que cuestionaban el destino del oro: “Parece que vieron La casa de papel y que se fumaron el oro”.

La defensa del rumbo económico

Durante su exposición, Santilli defendió la gestión económica del Gobierno de Javier Milei y afirmó que la administración actual recibió “11 mil millones de dólares de reservas negativas” y las llevó, según su descripción, a “+50 mil millones de dólares”.

En relación con la deuda, planteó que deben considerarse de manera conjunta los pasivos del Tesoro y del Banco Central. “La deuda externa de Argentina en 2001 era de 144 mil millones de dólares; al 2023 era de 487 mil millones de dólares. El 82% de la diferencia la tomaron los gobiernos de ustedes”, señaló ante los senadores.

El jefe de Gabinete sostuvo además que la actual gestión decidió no volver a financiar el déficit fiscal mediante endeudamiento. “Este gobierno tomó una decisión: no más déficit fiscal. Este gobierno no se endeuda para pagar más déficit”, afirmó.

Inflación, empleo y obra pública

Santilli atribuyó parte del deterioro económico heredado a la inflación y afirmó que el primer objetivo del Gobierno fue reducirla para recuperar previsibilidad. “Lo primero fue bajar la inflación para poder proyectar y saber cuánto cuestan las cosas”, expresó.

En materia laboral, aseguró que se generaron 645 mil puestos de empleo, aunque reconoció que también creció el trabajo informal y que la recuperación presenta diferencias entre sectores.

Respecto de la obra pública, defendió una mayor participación del sector privado, aunque destacó proyectos de infraestructura financiados con recursos nacionales.

También resaltó la situación de YPF, compañía que, según afirmó, cuenta con tres sistemas de auditoría y dejará ganancias por 2.800 millones de dólares este año, mientras que el próximo ejercicio ese resultado “va a estar muy por encima de eso”.

Las críticas de la oposición

Antes de la intervención de Santilli, el senador chaqueño Jorge Capitanich cuestionó la política exterior del Gobierno y expresó preocupación por las tensiones diplomáticas con Brasil, al que definió como el principal socio comercial de la Argentina.

La senadora Alicia Kirchner, en tanto, describió el escenario como una recesión económica y social. Afirmó que Santa Cruz perdió el 18% del empleo privado como consecuencia del retiro de obras y de YPF.

Por su parte, el senador Eduardo “Wado” de Pedro cuestionó el diagnóstico oficial y sostuvo que la realidad de la provincia de Buenos Aires era diferente de la expuesta por el jefe de Gabinete. También criticó la reivindicación de los funcionarios Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

El senador rionegrino Martín Soria interrogó a Santilli sobre los salarios del directorio de YPF. Soria afirmó, con base en balances de la empresa, que cada uno de los once directores cobraba 89 millones de pesos mensuales en 2025. Santilli respondió que no percibe ingresos de la petrolera: “Cero es lo que cobro”, dijo, y se comprometió a averiguar los salarios actuales de los directores.