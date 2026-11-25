El diputado provincial por el departamento Pedernera presentó una segunda nota ante la Cámara de Diputados de San Luis, modificando la fecha de su renuncia indeclinable.

El diputado provincial Joaquín Beltrán presentó este miércoles 25 de noviembre una nueva nota de renuncia a su banca en la Cámara de Diputados de San Luis, mediante la cual adelantó la fecha de efectividad de su dimisión.

En el nuevo documento, el legislador establece que su renuncia indeclinable tendrá vigencia a partir del jueves 26 de noviembre de 2026, dejando sin efecto la fecha consignada en su primera presentación, que establecía su salida para el próximo 10 de diciembre.

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La modificación se produce en medio de un escenario de creciente actividad judicial y legislativa, luego de que el fiscal José Olguín insistiera con el pedido de desafuero en la causa que investiga presuntos delitos contra la administración pública durante la gestión de Beltrán al frente del Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes.

Una segunda renuncia en menos de 24 horas

Al igual que en su primera presentación, fechada el martes 24 de noviembre, Beltrán fundamentó su decisión en el compromiso ético asumido en sesiones anteriores y en la necesidad de ejercer activamente su derecho de defensa en la causa judicial.

Asimismo, volvió a rechazar las imputaciones formuladas en su contra, sosteniendo que no se corresponden con la realidad.

La nueva presentación mantiene los fundamentos de la renuncia original, pero modifica un aspecto central: la fecha a partir de la cual pretende dejar de ejercer sus funciones legislativas.

Beltrán había asumido su banca en diciembre de 2023 como representante del departamento Pedernera, con un mandato de cuatro años que debía finalizar en diciembre de 2027.

La Cámara de Diputados aceptó la renuncia con 41 votos a favor

Durante la sesión de este miércoles 25 de noviembre, la Cámara de Diputados de San Luis aceptó la renuncia de Beltrán con 41 votos afirmativos y ninguno en contra.

El propio Beltrán estuvo ausente durante la sesión, mientras que el diputado Oscar “Paco” Macías no se encontraba en el recinto al momento de la votación.

De esta manera, quedó confirmada su salida del cuerpo legislativo a partir del jueves 26 de noviembre.

El primer pedido de desafuero: 16 de septiembre

El antecedente legislativo más relevante se remonta al 16 de septiembre de 2026, cuando la Cámara de Diputados trató el primer pedido de desafuero presentado por la Justicia provincial.

En aquella oportunidad, la iniciativa obtuvo 28 votos afirmativos y nueve negativos, quedando a un solo voto de alcanzar la mayoría especial de 29 legisladores necesaria para su aprobación.

Como consecuencia de aquella votación, Beltrán conservó sus fueros parlamentarios.

Durante ese tratamiento, el legislador había manifestado su intención de renunciar a sus fueros cuando existiera una acusación formal en su contra.

El segundo pedido de desafuero: 20 de noviembre

El viernes 20 de noviembre, el fiscal de Instrucción N.º 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, José Olguín, y el fiscal adjunto Marcelo Palacios presentaron un nuevo requerimiento ante la Presidencia de la Cámara de Diputados.

A diferencia de la primera solicitud, esta presentación se produjo después de que la Fiscalía concluyera la investigación penal preparatoria y formulara la acusación contra Beltrán y otros cinco imputados.

El requerimiento fue dirigido al presidente del cuerpo legislativo, Alberto Leyes, con el objetivo de posibilitar el avance del proceso judicial.

La Fiscalía solicitó 14 años de prisión para Beltrán

El martes 24 de noviembre, el fiscal José Olguín concurrió a una reunión de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, donde expuso los fundamentos de la acusación y del segundo pedido de desafuero.

En el marco de la causa Molino Fénix, el Ministerio Público Fiscal solicitó provisoriamente las siguientes penas:

Joaquín Beltrán: 14 años de prisión.

Anabela Lucero: 13 años de prisión.

Restantes acusados: penas de entre seis y nueve años de prisión.

La acusación comprende presuntos hechos de administración fraudulenta, asociación ilícita, peculado y destrucción e inutilización de medios de prueba.

Según la Fiscalía, las maniobras investigadas habrían ocasionado un perjuicio económico al Estado provincial estimado en 1.800 millones de pesos, durante la gestión de Beltrán como administrador del Molino Fénix, en el gobierno de Alberto Rodríguez Saá.

La primera renuncia: 24 de noviembre

Horas después de la exposición del fiscal ante los legisladores, Beltrán presentó su primera nota de renuncia indeclinable.

Tal como informó oportunamente Villa Mercedes Info, la presentación se produjo a las 21:18 del martes 24 de noviembre y establecía como fecha de salida el 10 de diciembre de 2026.

En aquella comunicación, el diputado manifestó que su decisión respondía al compromiso ético asumido anteriormente y a la necesidad de ejercer su derecho de defensa.

También dejó expresamente establecido su rechazo a las acusaciones judiciales.

Sin embargo, la fecha elegida implicaba que permanecería en funciones durante otras dos semanas.

Cronología del desafuero y la renuncia de Joaquín Beltrán

Diciembre de 2023 Beltrán asume como diputado provincial por el departamento Pedernera, con mandato hasta diciembre de 2027. 16 de septiembre de 2026 La Cámara de Diputados rechaza el primer pedido de desafuero. Faltó un voto para alcanzar la mayoría necesaria. 20 de noviembre de 2026 La Fiscalía presenta un segundo pedido de desafuero, tras formular la acusación penal. 24 de noviembre de 2026 – Durante la jornada El fiscal José Olguín expone ante los legisladores los fundamentos de la acusación. Se conoce el pedido de 14 años de prisión para Beltrán y el perjuicio económico estimado en $1.800 millones. 24 de noviembre de 2026 – 21:18 Beltrán presenta su primera renuncia indeclinable, con vigencia a partir del 10 de diciembre. 25 de noviembre de 2026 El legislador presenta una segunda nota y adelanta su renuncia al 26 de noviembre. 25 de noviembre de 2026 – Sesión legislativa La Cámara de Diputados acepta la renuncia con 41 votos afirmativos y ninguno en contra. 26 de noviembre de 2026 Fecha establecida para la salida efectiva de Beltrán de la Legislatura provincial.

La causa Molino Fénix entra en una nueva etapa

Con la aceptación de la renuncia y la inminente pérdida de sus fueros parlamentarios, se abre una nueva instancia en el proceso judicial que involucra al hasta ahora diputado provincial.

La Justicia podrá avanzar sin el impedimento que representaban las inmunidades parlamentarias, mientras continúa el proceso contra los restantes acusados, entre ellos la exdiputada provincial Anabela Lucero, quien permanece en prisión preventiva.

La renuncia no implica una admisión de culpabilidad ni modifica por sí misma los fundamentos de la acusación o los argumentos de la defensa.

Será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades penales correspondientes, en un proceso en el que deberá garantizarse el derecho de defensa y la presunción de inocencia de todos los acusados.