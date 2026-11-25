El índice elaborado por J.P. Morgan bajó 2,4% en la jornada, aunque acumula una suba cercana al 35% durante noviembre y casi triplica el mínimo registrado en julio.

El riesgo país de la Argentina cerró este miércoles en 1.067 puntos básicos, luego de registrar una baja diaria del 2,4% tras el rebote de los bonos soberanos en dólares y de algunas acciones argentinas que cotizan en Nueva York.

El indicador elaborado por el banco J.P. Morgan había alcanzado un máximo intradiario de 1.128 puntos en las primeras operaciones de la jornada. Luego recortó posiciones y perforó hacia abajo el umbral de las 1.100 unidades.

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Rebote de los bonos y de las acciones argentinas

La mejora del riesgo país estuvo impulsada por una recuperación de hasta el 2% en los bonos soberanos en dólares. También se registró un repunte en los papeles argentinos negociados en Wall Street.

Entre las principales subas se destacaron Telecom, con un avance del 4,8%, y Grupo Financiero Galicia, que ganó 4,2%, en sintonía con el repunte de los mercados estadounidenses.

El indicador acumula una fuerte suba mensual

La baja de la jornada no alcanzó para revertir el deterioro acumulado durante noviembre. El riesgo país registra una suba cercana al 35% en lo que va del mes y casi triplica el piso de 402 puntos básicos alcanzado en julio pasado.

La evolución refleja la cautela de los inversores frente al escenario económico y financiero argentino. Entre los factores mencionados aparecen el ingreso técnico de la economía en recesión, confirmado por el último dato de actividad difundido por el INDEC, y la lenta acumulación de reservas.

También incide la incertidumbre vinculada con los vencimientos de deuda previstos para 2027, estimados en 24.900 millones de dólares.