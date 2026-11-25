En Argentina se estima que 140.000 personas viven con el virus y el 13% desconoce su diagnóstico. Especialistas destacan la importancia de confirmar los resultados y sostener los controles.

El VIH continúa siendo un desafío para la salud pública en Argentina: se estima que 140.000 personas viven con el virus y que el 13% desconoce su diagnóstico. En ese contexto, la incorporación del autotest de venta libre suma una alternativa para facilitar el acceso al testeo, aunque los especialistas remarcan que debe estar acompañado por orientación y seguimiento médico.

La prueba se realiza mediante un hisopado de encías, sin extracción de sangre, y permite obtener un resultado en aproximadamente 10 a 15 minutos. Además, no requiere orden médica y puede utilizarse de manera autónoma.

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Según explicó la doctora Vanesa Fridman (M.N. 97.832), médica de la División Infectología del Hospital de Clínicas de la UBA, esta modalidad puede facilitar el diagnóstico a personas que tienen dificultades para concurrir a un centro de salud por cuestiones laborales, horarios, temor a la discriminación o situaciones de estigmatización.

Qué hacer ante un resultado positivo o negativo

La especialista advirtió que un resultado positivo en el autotest requiere confirmación mediante un análisis de sangre. En cambio, si el resultado es negativo pero hubo una exposición reciente al virus, puede ser necesario repetir la prueba.

“Es fundamental que las personas sepan interpretar el resultado y que cuenten con asesoramiento profesional para determinar si es necesario repetirlo o realizar otros estudios”, señaló Fridman.

La médica también vinculó el uso autónomo del test con la persistencia del estigma asociado al VIH. Según explicó, todavía hay personas que temen comunicar su diagnóstico a familiares o amigos o que desconfían de la confidencialidad de los centros de salud, especialmente en comunidades pequeñas.

En Argentina, el testeo de VIH en el sistema público es voluntario, gratuito, confidencial y universal, e incluye asesoramiento previo y posterior.

El aumento de las infecciones de transmisión sexual

El informe también alertó sobre el aumento sostenido de las infecciones de transmisión sexual, particularmente la sífilis. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, durante 2025 se notificaron 46.799 casos en Argentina, con una tasa de incidencia de 117 cada 100.000 habitantes, el valor más alto registrado hasta el momento.

En las jornadas anuales de orientación y testeo que se realizan en el Hospital de Clínicas, con la participación de alrededor de 300 personas por año, la mayoría de los diagnósticos positivos corresponde a sífilis.

La detección temprana permite iniciar el tratamiento indicado, evitar complicaciones y reducir la transmisión. Algunas infecciones de transmisión sexual pueden provocar consecuencias a largo plazo, como infertilidad, enfermedad inflamatoria y ciertos tipos de cáncer. También resulta clave prevenir la transmisión durante el embarazo.

“Es necesario concientizar a toda la población y también a los profesionales de la salud sobre la importancia de que toda persona sexualmente activa se realice periódicamente pruebas de VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis. No hay que esperar a tener síntomas ni a que ocurra una situación particular para consultar”, sostuvo Fridman.

Prevención y jornada gratuita en el Hospital de Clínicas

La prevención incluye la realización periódica de testeos, el uso consistente de métodos de barrera como el preservativo desde el inicio de cada relación, la vacunación contra la hepatitis B y el virus HPV, y el acceso a estrategias como la profilaxis preexposición (PrEP), indicada para personas con exposición continua al VIH.

En el marco del Día Mundial de la Respuesta al VIH/SIDA, el Hospital de Clínicas realizará una jornada abierta de orientación y testeo gratuito de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C.

La actividad será el martes 1 de diciembre, de 9 a 13, en el hall central del hospital, ubicado en avenida Córdoba 2351, Ciudad de Buenos Aires. También habrá información sobre prevención y posibilidad de vacunarse contra distintas enfermedades.

La jornada busca facilitar el acceso al diagnóstico y acompañar a las personas que necesiten continuar con estudios o tratamientos.