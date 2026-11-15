ARA San Juan: a nueve años del hundimiento, las alertas previas y el resultado del juicio

El submarino desapareció el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo. La sentencia condenó a un excomandante y absolvió a otros tres acusados.

El submarino ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo. A nueve años del hundimiento, el juicio oral terminó con una condena de ejecución condicional y tres absoluciones, mientras las querellas avanzan con recursos de apelación.

Una condena y tres absoluciones

El proceso judicial concluyó el 8 de julio de 2026 ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. El tribunal condenó a tres años de prisión de ejecución condicional a Claudio Javier Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos.

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Villamide fue declarado penalmente responsable por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte. También recibió una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y reglas de conducta.

En cambio, fueron absueltos por unanimidad el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, el excapitán de navío Héctor Aníbal Alonso y el excapitán de fragata Hugo Miguel Correa.

Las fallas advertidas antes de la tragedia

Durante el debate se incorporó el acta de una reunión del Consejo Asesor del Arma Submarina realizada el 30 de abril de 2017 en Mar del Plata. En ese encuentro, el entonces comandante del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, informó sobre distintos problemas detectados después de la reparación de media vida.

Entre las fallas mencionadas figuraban inconvenientes en el sistema de refrigeración de agua de mar, pérdidas hidráulicas, filtraciones de aire, detectores de gases fuera de servicio, fallas en sensores, ruidos en la línea de eje y filtraciones entre un tanque de combustible y uno de baterías.

El acta consignó que la unidad tenía capacidad operativa bajo restricciones, con una profundidad máxima de 100 metros, y que acumulaba 39 meses sin el mantenimiento previsto. El Consejo recomendó tramitar de manera “imperiosa” el ingreso a dique seco durante el primer semestre de 2018.

La reunión fue encabezada por el entonces inspector del Arma Submarina, Gabriel Attis, y contó con la participación de comandantes de las principales unidades y altos mandos. El documento fue firmado por 14 capitanes de navío.

El reclamo de los familiares

Durante el juicio también declararon familiares de los tripulantes. Susana Vizcarra, esposa del suboficial primero Walter Germán Real, afirmó: “Ellos no salieron a morir, salieron a trabajar”. Según relató, su esposo le había dicho que “había que figurar que navegaban” y que la unidad no estaba en condiciones óptimas.

Esther Rojas, madre del cabo principal Luis Alberto Niz, sostuvo que a su hijo “le arrebataron la vida cuando mandaron a navegar un submarino que no estaba en condiciones”. Por su parte, Lucía Zunda Meoqui, hermana del teniente de fragata Adrián Zunda Meoqui, pidió que la Armada reconociera sus errores y aprendiera a pedir disculpas.

Jésica Gopar, viuda del cabo principal Fernando Gabriel Santilli, describió las consecuencias de la tragedia para las familias. “No es solo la pérdida de un familiar, es la vida que se te rompe”, expresó durante su testimonio.

El hallazgo del ARA San Juan

Los restos del submarino fueron localizados en noviembre de 2018, a unos 900 metros de profundidad. A nueve años del hundimiento, la sentencia de primera instancia dejó una única condena de ejecución condicional, tres absoluciones y recursos de apelación impulsados por las querellas.