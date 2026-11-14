Una mujer murió arrastrada por una correntada durante un temporal en Catamarca

La mujer intentaba proteger su auto del granizo cuando fue sorprendida por el agua en San Fernando del Valle de Catamarca. Su hija también fue arrastrada, pero sobrevivió.

Una mujer murió durante la madrugada de este sábado en San Fernando del Valle de Catamarca, luego de ser arrastrada por una correntada en medio del fuerte temporal que afectó a la capital provincial. La víctima fue identificada como Sara Norma Castillo.

Según las primeras informaciones, Castillo, una mujer sexagenaria, había salido de su domicilio para poner a resguardo su automóvil ante la posibilidad de que cayera granizo. En ese momento, fue sorprendida por la fuerza del agua, cayó y fue arrastrada aproximadamente una cuadra.

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El cuerpo fue encontrado por vecinos sobre la avenida Güemes Oeste, también conocida como avenida Dr. del Pino, a la altura de la calle Vicente Ponessa. El sector había concentrado un importante caudal de agua sobre la calzada.

Los vecinos alertaron a la Policía, cuyos efectivos rescataron a la mujer y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Poco después llegó una ambulancia del SAME, que certificó el fallecimiento en el lugar.

La causa de la muerte

La autopsia realizada en la morgue judicial del Cementerio Municipal Fray Mamerto Esquiú determinó que la muerte se produjo por asfixia por sumersión y politraumatismos, de acuerdo con la información publicada sobre el caso.

La hija de Castillo también fue alcanzada y arrastrada por la correntada en el mismo sector. Sin embargo, logró ser rescatada con vida y fue trasladada al Hospital San Juan Bautista, donde quedó bajo observación. Los últimos reportes indicaban que se encontraba fuera de peligro.

En el lugar trabajaron peritos de Criminalística, profesionales del Cuerpo Interdisciplinario Forense y personal de la Unidad Judicial N.° 6. La investigación quedó bajo la órbita del fiscal en turno, Ricardo Córdoba Andreatta, quien ordenó el levantamiento del cuerpo, su traslado a la morgue y la realización de la necropsia.

Un apagón afectó a parte de Catamarca y La Rioja

El temporal también provocó anegamientos y estuvo acompañado por un apagón generalizado durante la madrugada. Cerca de la 1.30, el corte de energía afectó a sectores de Catamarca y La Rioja.

En un comunicado, EC SAPEM explicó que la interrupción se debió a una contingencia vinculada con el servicio de transporte de energía de Transener. Según lo informado, transformadores de 500 kV de la Estación Transformadora Recreo quedaron fuera de servicio mientras se registraban condiciones meteorológicas adversas en distintas zonas de la región.

En paralelo, el temporal también generó complicaciones en Córdoba, donde los bomberos rescataron a un hombre que había quedado atrapado en el cauce del río Suquía, a la altura del puente Avellaneda.

Con información de:La Unión Digital, Catamarca Ya