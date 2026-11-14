“Pequeño J” negó ser el hombre del video de las torturas del triple crimen de Florencio Varela

Desde la cárcel de Ezeiza, Tony Janzen Valverde aseguró que no participó del homicidio y pidió un peritaje antropométrico para determinar si aparece en las imágenes.

El video de las torturas sufridas por Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple femicidio narco de Florencio Varela, volvió a quedar en el centro de la investigación luego de que Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, negara ser el hombre que aparece reduciendo a la adolescente.

“Yo no soy el del video”, afirmó Valverde durante una entrevista concedida desde el penal de Ezeiza. El acusado sostuvo que no estuvo en el homicidio, que no conocía el plan y que tampoco recibió las imágenes en su teléfono.

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“Estoy dispuesto a someterme a un peritaje antropométrico para que la sociedad y el juez se quiten la incógnita”, señaló. Para la Justicia federal, el hombre que aparece sujetando a Lara tendría características coincidentes con las de Valverde.

La defensa cuestionará la validez de la prueba

El material muestra a dos hombres alrededor de Lara Gutiérrez, de 15 años. Según la descripción de la investigación, uno la retiene mientras el otro le amputa el meñique con una tijera cortaperno. La joven fue asesinada en septiembre de 2025, en Florencio Varela.

Valverde negó haber tenido el archivo y aseguró que entregó su teléfono a la Justicia. También dijo desconocer si la tortura fue transmitida en vivo, una de las versiones que circulan en torno al caso.

La defensa, encabezada por el abogado Lucas Contreras Alderete, denunció además que el acusado recibió amenazas de muerte en el sector de presos de alto riesgo de Ezeiza tras la difusión de las imágenes. Según su testimonio, desde entonces se aplica un protocolo de seguridad y se realizan controles diarios.

Contreras Alderete anticipó que se presentará como querellante en la causa iniciada por la filtración y que buscará identificar a los responsables. También adelantó que planteará la nulidad del material audiovisual por presuntas irregularidades vinculadas con la obtención de la prueba, la cadena de custodia y la trazabilidad.

La Justicia analiza realizar peritajes antropométricos, scopométricos, de comparación facial y de reconocimiento de voz para establecer si el hombre que reduce a Lara es Valverde.

Detuvieron a otro sospechoso en Perú

En paralelo, Abel Josuel Taya Humpire, otro acusado por el triple femicidio, fue detenido en el distrito de Santa Anita, en Lima. El procedimiento fue realizado por la Policía peruana con la coordinación de la Policía Federal Argentina y la Oficina Central Buenos Aires de Interpol.

La captura se produjo mientras continúa la investigación federal por el crimen y por la filtración del video. Valverde permanece detenido con prisión preventiva en el penal de Ezeiza.