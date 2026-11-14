Jensen Huang renunció a Nvidia tras un escándalo por sus vínculos sentimentales

El directorio presionó al cofundador de la empresa luego de que se conocieran relaciones con Alice Huang y Kimberly Powell; Colette Kress asumió como CEO interina.

Huang renunció a la conducción de Nvidia después de semanas de cuestionamientos por sus vínculos sentimentales y de una creciente presión interna del directorio, según una reconstrucción publicada por Bloomberg y datos difundidos por otras agencias y medios estadounidenses.

El cofundador de la compañía habría presentado su renuncia el miércoles por la noche, luego de una reunión remota del directorio que se extendió hasta altas horas. Al día siguiente, Nvidia anunció que su directora financiera, Colette Kress, ocuparía el cargo de CEO interina.

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La confesión ante el jefe legal de Nvidia

El caso tomó un nuevo impulso el 6 de noviembre, cuando el Financial Times informó que la relación de Huang con Alice Huang había sido romántica. Poco después, el jefe legal y secretario del directorio de Nvidia, Tim Teter, fue a la casa del ejecutivo para confrontarlo, de acuerdo con el material publicado.

Según esa reconstrucción, Huang terminó confesando la relación. Luego, el directorio anunció una investigación a cargo del estudio Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. En un mensaje enviado a los empleados, el empresario también admitió la infidelidad.

Reuters informó además que, antes de esa confesión, Huang había descrito por escrito sus encuentros con Alice Huang como interacciones normales con una clienta, según mensajes de octubre revisados por la agencia.

La segunda relación que aceleró la salida

La situación se agravó el miércoles, cuando The New York Times informó que Huang también mantenía una relación con Kimberly Powell, vicepresidenta de salud de Nvidia. Tras esa publicación, el directorio actuó con rapidez y resolvió la salida del ejecutivo, quien quedó sin cargos en la empresa que cofundó.

Bloomberg señaló que el escándalo comenzó a afectar la dinámica interna de Nvidia. Unos 60 ejecutivos dependían directamente de Huang y, en los últimos días, sus respuestas a los correos internos comenzaron a demorarse más de lo habitual.

Personas que hablaron con él describieron un cambio en su actitud y aseguraron que utilizaba expresiones como “lo que sea” y “no me importa”. En los días posteriores, también habría dicho: “Soy un pedazo de mierda”. Bloomberg indicó que no pudo contactarlo para obtener una declaración.

La investigación sobre los secretos de Nvidia

Huang aceptó declarar a puertas cerradas ante el Congreso de Estados Unidos antes del Día de Acción de Gracias, según informó Brian Mast, presidente de la comisión de Exteriores de la Cámara de Representantes.

El interrogatorio estará centrado en su vínculo con Alice Huang y en la posibilidad de que la relación haya puesto en riesgo secretos vinculados con los chips de Nvidia. La empresa desarrolla tecnología considerada estratégica dentro de la competencia global por la inteligencia artificial.

La búsqueda de un nuevo CEO

El directorio inició la búsqueda de un reemplazante y Huang todavía participa del proceso. Según una fuente citada por The Washington Post, el empresario llamó al menos a uno de los candidatos.

Entre los nombres mencionados aparecen Lisa Su, CEO de AMD, y Rene Haas, CEO de Arm. El presidente Donald Trump, en tanto, propuso públicamente a Tim Cook, ex CEO de Apple.

Andy Wu, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, calificó la búsqueda como “el puesto de CEO más difícil de cubrir en al menos 10 o 20 años”. Según el material, Nvidia nunca había establecido un plan de sucesión y el directorio no contaba con un presidente que pudiera contradecir a Huang.

La empresa tiene previsto presentar sus resultados el martes 17 de noviembre. Para el día siguiente, Kress convocó a una reunión con todos los empleados y les escribió: “Creo profundamente en esta empresa y en su futuro”.

En paralelo, la firma Bernstein redujo su precio objetivo para la acción de Nvidia de USD 400 a USD 200, según The Washington Post. Elon Musk también manifestó que firmaría una petición para que Huang sea reincorporado.

Con información de: infobae.com, Bloomberg, Reuters, Financial Times, The New York Times y The Washington Post.

Fuentes utilizadas: Bloomberg, Reuters, Financial Times, The New York Times y The Washington Post.