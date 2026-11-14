Villa Mercedes: lograron frenar el desborde cloacal provocado por un derrame de gasoil

Obras Sanitarias Mercedes confirmó que logró desobstruir la red en Asia y 25 de Mayo tras una intensa jornada de trabajo.

La emergencia registrada en el sector norte de Villa Mercedes, donde una importante cantidad de gasoil provocó la obstrucción de la red cloacal y el desborde de líquidos sobre la vía pública, tuvo un avance favorable durante este sábado.

Obras Sanitarias Mercedes (OSM) informó que, después de una intensa jornada de trabajo, las cuadrillas consiguieron desobstruir la red cloacal en la intersección de Asia y 25 de Mayo, uno de los puntos afectados por el ingreso de combustible al sistema.

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De esta manera, los operarios lograron frenar el desborde que había generado preocupación por las condiciones de la calzada y los riesgos para la circulación vehicular.

El gasoil había provocado una obstrucción de la red

Tal como informó previamente Villa Mercedes Info, el inconveniente fue detectado durante la noche del viernes, cuando una importante cantidad de combustible ingresó al sistema cloacal y provocó el desborde de una cámara de registro.

La situación también había afectado otro tramo de la red, ubicado en la zona de Almafuerte y Asia, donde se desarrollaban tareas para solucionar el inconveniente.

El administrador de Obras Sanitarias Mercedes, Matías Cuello, había explicado que la mezcla adquirió una consistencia muy espesa y que, además de gasoil, podría contener algún tipo de aceite.

Esta situación dificultó el funcionamiento normal de las cañerías y provocó la aparición de un líquido espeso sobre la vía pública.

El servicio comenzará a normalizarse

En su nueva comunicación, el organismo confirmó que las tareas permitieron restablecer el paso de los efluentes en el sector intervenido.

Como consecuencia, el servicio cloacal comenzará a normalizarse progresivamente en la zona, aunque no se precisó un plazo para su recuperación completa.

La intervención permitió superar la obstrucción en Asia y 25 de Mayo, mientras que el último comunicado no brindó precisiones adicionales sobre la situación en Almafuerte y Asia, otro de los sectores mencionados en el informe inicial.

Continúa la investigación para identificar a los responsables

Aunque la emergencia operativa comenzó a resolverse, la investigación sobre el origen del combustible continúa abierta.

Desde Obras Sanitarias Mercedes confirmaron que siguen adelante las actuaciones legales correspondientes con el objetivo de identificar y sancionar a quienes resulten responsables del vertido.

En el primer informe, Matías Cuello había considerado que la cantidad de combustible encontrada en el sistema permitía presumir que se trató de una acción intencional.

Asimismo, se había informado que las actuaciones fueron remitidas para dar intervención a la Fiscalía y al Tribunal de Faltas.

Hasta el momento, no se comunicó oficialmente la identificación de los responsables.

Un llamado a cuidar la infraestructura sanitaria

Desde el organismo recordaron la importancia de evitar el vertido de combustibles, aceites y otras sustancias que puedan afectar el funcionamiento de la red cloacal.

Este tipo de elementos puede provocar obstrucciones, desbordes y daños en la infraestructura sanitaria, además de generar riesgos ambientales y complicaciones para los vecinos.

La desobstrucción de la red representa un avance importante para recuperar la normalidad en el sector norte de Villa Mercedes. Sin embargo, todavía resta determinar cómo ingresó el combustible al sistema y establecer las responsabilidades correspondientes.

Nota relacionada: Gasoil provocó el colapso de la red cloacal en el norte de Villa Mercedes.