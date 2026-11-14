Villa Mercedes: más de 1200 niños participarán de la 30° edición de Callecita Angosta

El encuentro se realizará el 20 y 21 de noviembre en el escenario Alfonso y Zavala, con danza, música y folclore de delegaciones de San Luis y Santiago del Estero.

Más de 1200 niños participarán de la 30° edición de Callecita Angosta, el encuentro infantil de danza, música y folclore que se realizará el 20 y 21 de noviembre en el escenario Alfonso y Zavala de Villa Mercedes.

La apertura está prevista para las 18:30 y la organización busca que las presentaciones finalicen antes de la medianoche, para evitar que los más pequeños permanezcan durante demasiadas horas en el predio. La entrada será libre y gratuita.

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Una tradición que comenzó en 1994

La propuesta nació en 1994, cuando María Eva “Beba” Oviedo y su familia imaginaron un espacio para que los chicos que asistían a academias pudieran mostrar lo aprendido. En aquella primera edición participaron 380 personas y las actividades se desarrollaron durante una sola jornada.

Tres décadas después, el crecimiento de la convocatoria llevó a distribuir las presentaciones en dos noches. Habrá 24 delegaciones el viernes y otras 24 el sábado, entre academias de danza y grupos de música y canto.

Participarán representantes de Villa Mercedes, San Luis, Justo Daract, Fraga, Juan Jorba y Salinas del Bebedero. También llegará la academia “San Esteban”, de Santiago del Estero, integrada por nueve chicos.

Los participantes tendrán entre 3 y 14 años. Entre ellos habrá niños de jardines maternales que subirán al escenario por primera vez.

Espectáculos y propuestas para las familias

Durante el encuentro se presentará Kevin Carrizo, un ex participante de Callecita Angosta que regresará para saludar a la organización. El músico ofrecerá un show de violín acompañado por una puesta de luces.

Además de los espectáculos, habrá puestos gastronómicos, emprendedores, propuestas de indumentaria gauchesca, artesanos y juegos infantiles. Parte de los espacios gastronómicos fue asignada a academias locales para que puedan recaudar fondos destinados a sus gastos.

La organización está a cargo de Oviedo y su familia, en conjunto con la Municipalidad. El evento utiliza los recursos técnicos preparados para la Fiesta Nacional de la Calle Angosta, un acompañamiento que la organizadora consideró “fundamental” para sostener la convocatoria.

“Es la vidriera del trabajo que se hace durante el año en las academias que pueden llegar hasta aquí para mostrar su trabajo”, explicó Oviedo.