El Policlínico “Juan Domingo Perón” realizó su primera cirugía de cálculos renales con láser

El Policlínico Regional Juan Domingo Perón incorporó un láser de holmio y un ureteroscopio flexible para tratar cálculos sin incisiones en la piel.

El Policlínico Regional de Villa Mercedes realizó la primera cirugía de cálculos renales con el nuevo equipamiento incorporado a sus quirófanos. La técnica se realiza por la vía urinaria, sin incisiones en la piel, y puede favorecer una internación más corta y una recuperación más rápida.

El procedimiento estuvo a cargo del Servicio de Urología, que utilizó un láser de holmio combinado con un ureteroscopio flexible. Este dispositivo permite acceder a distintos sectores del riñón y observar el cálculo en un monitor durante la intervención.

Publicidad

Una vez localizado, el equipo médico ajusta la energía del láser de acuerdo con el tamaño y el tipo de cálculo. Luego lo fragmenta y retira los restos mediante la vía urinaria.

Más capacidad para cirugías urológicas

La incorporación forma parte de la renovación del equipamiento del hospital de Villa Mercedes. Con el nuevo láser en funcionamiento, el Policlínico amplía su capacidad para realizar cirugías urológicas de alta complejidad.

La intervención fue realizada por los doctores Walter Vega, Gabriel Ipohorski y Pablo Kinleiner, junto con el personal de quirófano.

La puesta en funcionamiento incluyó la instalación del equipo con el Servicio de Bioingeniería, la participación de Farmacia y la capacitación de profesionales de cirugía, instrumentación y enfermería.