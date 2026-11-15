La inteligencia artificial y el futuro del periodismo: ¿quién pagará por las noticias cuando nadie visite los medios?

La expansión de los sistemas de inteligencia artificial está transformando la manera de acceder a la información. Mientras las plataformas ofrecen respuestas inmediatas, crece una preocupación: cómo sostener económicamente a quienes investigan, verifican y producen las noticias originales.

Durante décadas, el periodismo atravesó profundas transformaciones. Primero fue la radio, después la televisión y, finalmente, Internet, que modificó para siempre la manera de producir y consumir información.

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Cada avance tecnológico obligó a los medios de comunicación a reinventarse. Sin embargo, la irrupción de la inteligencia artificial generativa plantea un desafío diferente: por primera vez, millones de personas pueden obtener respuestas elaboradas a partir de información disponible en distintas fuentes sin necesidad de visitar los sitios donde se produjo originalmente.

La pregunta ya no es solamente cómo utilizar estas herramientas en una redacción. El interrogante de fondo es mucho más profundo: ¿cómo se financiará el periodismo si una parte creciente de las audiencias deja de ingresar a los medios que generan las noticias?

No se trata de una hipótesis futurista. Es un debate que ya ocupa a organizaciones periodísticas, investigadores, empresas tecnológicas y medios de comunicación de todo el mundo.

Las cifras que encienden el debate

El informe Digital News Report 2026, elaborado por el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, de la Universidad de Oxford, revela una transformación en los hábitos informativos.

Según ese trabajo, el 54% de los encuestados en 48 mercados utiliza redes sociales y plataformas de video para informarse, frente al 51% que accede a sitios web y aplicaciones de organizaciones periodísticas.

Además, el 10% utiliza semanalmente asistentes de inteligencia artificial para consultar noticias, una proporción que asciende al 16% entre los menores de 35 años.

Pero hay otro indicador especialmente significativo.

Los datos de la empresa de análisis Chartbeat, recogidos por el Instituto Reuters, muestran que las visitas derivadas de búsquedas orgánicas de Google hacia más de 2.500 sitios informativos disminuyeron un 33% a nivel mundial entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025.

Aunque no puede atribuirse toda esa caída a la inteligencia artificial, el dato refleja las dificultades que enfrentan los medios para conservar sus audiencias en un ecosistema dominado por grandes plataformas digitales.

La preocupación es concreta: menos visitas pueden significar menores ingresos publicitarios y, en consecuencia, menos recursos para financiar el trabajo periodístico.

La Argentina también enfrenta este desafío

En septiembre de 2026, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) presentó un informe sobre inteligencia artificial y medios nacionales.

El relevamiento incluyó entrevistas a directivos de 20 medios informativos y una encuesta a 124 periodistas.

Una de sus principales conclusiones es que la discusión dejó de concentrarse exclusivamente en la incorporación de nuevas tecnologías y comenzó a enfocarse en cuestiones estructurales: la atribución de contenidos, las compensaciones económicas y la sostenibilidad del periodismo.

En otras palabras, ya no alcanza con preguntarse qué tareas puede realizar una inteligencia artificial. También resulta necesario establecer qué responsabilidades tienen las empresas que utilizan contenidos periodísticos y cómo debería reconocerse el trabajo de quienes los producen.

ADEPA advirtió, además, sobre los riesgos que representa la utilización de material protegido sin mecanismos adecuados de reconocimiento o compensación.

Una respuesta automática no reemplaza una investigación

La inteligencia artificial puede resumir documentos, organizar información, traducir entrevistas, transcribir audios y colaborar en la redacción de contenidos.

Estas posibilidades representan ventajas reales para los medios, especialmente para las redacciones pequeñas, donde los recursos humanos y económicos suelen ser limitados.

Pero existe una diferencia fundamental entre procesar información y producirla.

Un sistema de inteligencia artificial puede elaborar una explicación sobre una decisión municipal. Sin embargo, no necesariamente estuvo presente en la sesión donde se adoptó, no entrevistó personalmente a los protagonistas ni comprobó por sí mismo las consecuencias de esa medida.

Puede resumir un expediente judicial, pero eso no significa que haya investigado los hechos ni contrastado las versiones de las partes involucradas.

También puede generar respuestas equivocadas, inventar referencias o presentar información desactualizada con una apariencia de absoluta seguridad.

Por eso, la tecnología puede convertirse en una herramienta de enorme valor para el periodismo, pero la responsabilidad editorial, la verificación y la rendición de cuentas deben continuar siendo humanas.

El verdadero problema para los medios regionales

Esta discusión adquiere una dimensión particular cuando se observa la realidad de los medios del interior argentino.

En ciudades como Villa Mercedes, la información local depende en buena medida de periodistas que recorren los barrios, consultan fuentes, entrevistan a vecinos, realizan coberturas y siguen acontecimientos que muchas veces no llegan a los grandes medios nacionales.

Ese trabajo requiere tiempo, equipamiento, personal y recursos económicos.

Una noticia sobre una obra pública, un accidente, una investigación judicial o una problemática vecinal puede demandar varias horas de producción antes de llegar a los lectores.

Si posteriormente esa información es utilizada por una plataforma tecnológica para ofrecer una respuesta inmediata, sin generar una visita al sitio original, surge un interrogante legítimo: ¿qué beneficio obtiene el medio que hizo posible que esa información existiera?

No todas las consultas a una inteligencia artificial reemplazan una visita a un medio. Tampoco todos los usos de contenidos periodísticos son equivalentes desde el punto de vista legal.

Sin embargo, la transformación del circuito informativo obliga a discutir mecanismos de reconocimiento de fuentes, acuerdos de licenciamiento y modelos económicos que permitan sostener el periodismo profesional.

Porque existe una realidad difícil de ignorar: sin alguien que investigue y publique información original, los sistemas automatizados también tendrán menos información confiable para procesar.

La inteligencia artificial no tiene por qué ser enemiga del periodismo

Sería un error plantear esta transformación como una batalla entre periodistas y máquinas.

Las herramientas de inteligencia artificial pueden mejorar procesos de producción, facilitar el análisis de grandes cantidades de información y permitir que profesionales de la comunicación dediquen más tiempo a investigar.

Incluso pueden ayudar a hacer más accesibles los contenidos mediante transcripciones, subtítulos, traducciones y formatos adaptados a diferentes audiencias.

El desafío consiste en incorporarlas con criterios profesionales, transparencia y controles adecuados.

De la misma manera, las empresas tecnológicas pueden desarrollar mecanismos para identificar las fuentes originales, establecer acuerdos con los editores y facilitar que los usuarios lleguen a los contenidos que sustentan las respuestas generadas.

No se trata de detener la innovación, sino de encontrar una relación equilibrada entre quienes desarrollan la tecnología y quienes producen información de interés público.

La credibilidad será el verdadero diferencial

En un escenario donde prácticamente cualquier persona puede generar textos, imágenes y videos con herramientas automatizadas, la confianza adquiere un valor todavía mayor.

El desafío para los medios no será producir más contenido que una inteligencia artificial. Esa competencia, medida exclusivamente en velocidad y volumen, resulta poco razonable.

La diferencia estará en ofrecer información propia, comprobada, contextualizada y respaldada por profesionales identificables.

Un medio de comunicación debe poder explicar de dónde obtuvo sus datos, qué fuentes consultó, cómo verificó una afirmación y cuándo corresponde corregir un error.

Esa responsabilidad editorial constituye una de las principales diferencias entre una organización periodística y un sistema que genera respuestas automáticas.

El futuro no depende solamente de la tecnología

La historia demuestra que los medios de comunicación han logrado adaptarse a transformaciones que parecían amenazar su existencia.

La inteligencia artificial representa una oportunidad para modernizar el periodismo, pero también obliga a revisar cómo se distribuye el valor económico de la información.

Los periodistas deberán aprender a utilizar nuevas herramientas. Los medios necesitarán fortalecer sus vínculos directos con las audiencias. Las plataformas tecnológicas tendrán que afrontar una discusión creciente sobre el reconocimiento del trabajo periodístico.

Y los lectores también tendrán un papel fundamental: comprender que detrás de una noticia confiable existe un proceso de investigación, comprobación y responsabilidad profesional.

La inteligencia artificial podrá responder millones de preguntas en segundos. Pero para que esas respuestas tengan valor, alguien deberá seguir haciendo las preguntas difíciles, buscando las pruebas y contando aquello que otros preferirían mantener en silencio.

Ese sigue siendo uno de los grandes compromisos del periodismo.

Y ninguna revolución tecnológica debería hacernos olvidarlo.