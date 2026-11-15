Un hombre contó cómo viven las familias afectadas por la crecida del río en Paraná

Un hombre de Bajada Grande relató las dificultades para recibir asistencia y proteger sus viviendas mientras el río Paraná se mantiene por encima del nivel de evacuación.

Un hombre de Bajada Grande, uno de los barrios costeros de Paraná, relató las dificultades que atraviesan las familias por la crecida del río Paraná, que alcanzó los 5,64 metros, 64 centímetros por encima del nivel de evacuación.

El avance del agua mantiene en alerta a diez ciudades del Litoral, en medio del fenómeno climático conocido como Superniño. La situación afecta a localidades de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Chaco, donde persisten calles y viviendas anegadas.

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Casas inundadas y vecinos que resisten

En Bajada Grande, el agua ingresó a las casas y obligó a los vecinos a improvisar defensas con bolsas de arena. También levantaron muebles y electrodomésticos para evitar daños, mientras algunas familias abandonaron sus propiedades y se trasladaron a campamentos.

Durante un móvil de TN, una vecina contó: “De noche subió el agua”. La mujer aseguró que atravesó varias inundaciones y que no piensa abandonar el barrio.

La preocupación también está vinculada con la seguridad. “No podés abandonar porque te llevan todo lo que tenés”, expresó otro vecino, quien afirmó que lleva varios días entrando y saliendo de su casa para vigilar sus pertenencias.

Dificultades para circular y recibir ayuda

La circulación se volvió compleja en distintos sectores. Algunas personas deben caminar por el centro de las calles, utilizar botes prestados entre familias o atravesar patios y viviendas de vecinos para llegar a las zonas que permanecen secas.

Los habitantes también cuestionaron la distribución de alimentos y denunciaron que algunos módulos no llegan a las familias afectadas. “Los bolsones acá no llegan. A veces la comida está mal hecha. Te la dan soleada”, afirmó un hombre.

El vecino agregó que, en algunos casos, la cantidad de comida resulta insuficiente: “Pueden ser cinco familias en una casa y te dan dos cucharones de comida. Eso no puede ser, hay criaturas y gente mayor”.

Además, reclamó una mayor presencia de Defensa Civil: “Yo no veo acá lanchas circulando de Defensa Civil. Más bien veo la ayuda de los vecinos”.

El nivel del río continúa por encima de la evacuación

Aunque el ritmo de la crecida habría disminuido durante las últimas horas, el panorama continúa siendo delicado. En algunos puntos de Bajada Grande, el agua apenas retrocedió unos centímetros y permanece estancada en sectores que habitualmente deberían drenar hacia el río Paraná.

Mientras tanto, algunos vecinos continúan trabajando, otros buscan alimentos y muchos permanecen en sus viviendas para proteger sus pertenencias. La situación se desarrolla mientras diez ciudades del Litoral mantienen sus ríos por encima del nivel de evacuación.