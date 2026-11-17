El mercado de vehículos usados registró una baja interanual en octubre, mientras el Volkswagen Gol, la Toyota Hilux y la Ford Ranger encabezaron las transferencias.

El mercado de autos usados registró una nueva baja en octubre, con 162.796 unidades transferidas, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA). El volumen fue 2,10% menor al de octubre de 2025 y 4,67% inferior al de septiembre. En ese contexto, el Volkswagen Gol volvió a ser el modelo más vendido y se conocieron los valores de referencia para noviembre.

Entre enero y octubre se comercializaron 1.537.248 vehículos usados, frente a las 1.602.941 unidades del mismo período de 2025. La diferencia representa una caída acumulada del 4,10%.

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El ranking de modelos usados más vendidos

El Volkswagen Gol encabezó las transferencias de octubre con 8.632 operaciones. La cifra implicó una baja de 7,4% frente a septiembre y de 4,8% en comparación con el mismo mes del año anterior.

La Toyota Hilux quedó segunda, con 6.192 unidades transferidas, mientras que la Ford Ranger completó el podio con 4.523 operaciones. Luego se ubicaron la Volkswagen Amarok, con 4.517 transferencias, y el Chevrolet Corsa y Classic, con 4.473.

El listado se completó con el Peugeot 208, la Ford EcoSport, el Toyota Corolla, el Ford Ka y el Fiat Palio. Entre los diez modelos más demandados, el Peugeot 208 registró el mayor crecimiento interanual, con una suba de 11,2%.

Cuánto cuestan los modelos más buscados

Los valores informados para noviembre corresponden a versiones y años determinados de cada modelo:

Volkswagen Gol 2016: entre $8.077.000 y $8.705.000, según versión.

entre $8.077.000 y $8.705.000, según versión. Volkswagen Gol Trend 2022: entre $18.620.000 y $18.993.000.

entre $18.620.000 y $18.993.000. Toyota Hilux 2025: $31.481.000 para la versión detallada.

$31.481.000 para la versión detallada. Volkswagen Amarok 2022: $54.047.000.

$54.047.000. Ford Ranger 2023: $59.562.000.

$59.562.000. Ford Ranger 2018: $33.365.000.

$33.365.000. Chevrolet Classic 2016: $9.878.000.

$9.878.000. Peugeot 208 2025: $26.708.000.

$26.708.000. Ford EcoSport 2012: $12.389.000.

$12.389.000. Toyota Corolla 2025: $41.066.000.

$41.066.000. Ford Ka 2020: $17.891.000.

$17.891.000. Fiat Palio 2016: $13.624.000.

Los precios corresponden a las configuraciones específicas consignadas para cada vehículo, por lo que pueden variar según el año, la versión y el equipamiento.

Volkswagen lideró por marcas

Volkswagen también encabezó el ranking por marcas, con 27.763 vehículos usados transferidos, equivalentes al 17,9% del total. Ford quedó segunda, con 21.229 operaciones, y Renault tercera, con 18.978.

En el mercado de automóviles, Volkswagen concentró el 18,1% de las operaciones, seguida por Chevrolet, con 13,2%, y Renault, con 12,7%. Ford representó el 12% y Fiat, el 11%.

Las pick-ups con más transferencias

La Toyota Hilux lideró el segmento de pick-ups usadas con el 26,6% de las transferencias. La Ford Ranger y la Volkswagen Amarok quedaron igualadas en el segundo lugar, con una participación de 19,4% cada una.

En el segmento de utilitarios, el Renault Kangoo concentró el 16,7% de las operaciones. Detrás se ubicaron la Volkswagen Saveiro, con 11,7%, y la Peugeot Partner, con 10,4%.

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