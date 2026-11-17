El presidente estadounidense se refirió a informes de inteligencia sobre un posible atentado en Washington con una bomba sucia o un arma química, aunque las fuentes citadas no consideran probable un ataque inminente.

Trump afirmó este martes que Estados Unidos toma “muy en serio” los informes de inteligencia sobre un posible ataque iraní en Washington contra funcionarios estadounidenses con una bomba sucia o un arma química. El presidente advirtió que Irán pagaría “un precio que no ha pagado ningún país antes” si el plan se concreta.

Las declaraciones fueron realizadas durante la foto de familia de los líderes del Quad, integrado por Australia, Estados Unidos, India y Japón, en Manila.

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“Nos lo tomamos muy en serio, porque (los líderes iraníes) están locos”, sostuvo Trump. También expresó su expectativa de que las informaciones sobre un eventual ataque no lleguen a materializarse.

Qué dicen los informes de inteligencia

Según informó CNN, agencias estadounidenses interceptaron conversaciones iraníes relacionadas con posibles planes para colocar bombas en territorio de Estados Unidos y atacar a integrantes del equipo de Trump en Washington.

Las fuentes del Gobierno estadounidense citadas por la cadena consideraron que, por el momento, esas conversaciones podrían reflejar la intención de abrir opciones para eventuales represalias contra Estados Unidos. Sin embargo, no estimaron probable que se produzca un ataque inminente ni que los planes necesariamente lleguen a concretarse.

Las interceptaciones también indicarían que operativos iraníes podrían haber conseguido material para fabricar bombas dentro de Estados Unidos. No obstante, los funcionarios de inteligencia estarían divididos sobre la credibilidad de esas conversaciones.

La información mencionó la posibilidad de utilizar pequeñas cantidades de material nuclear o agentes químicos para ampliar los efectos de una explosión convencional. El eventual uso de una bomba sucia implicaría dispersar material radiactivo, aunque el contenido difundido no confirmó que exista un ataque en marcha.

La advertencia se produce en un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán. Trump calificó el supuesto plan como una posible escalada sin precedentes en el conflicto con Irán, pero los informes citados mantienen el carácter preliminar y no confirmado de la amenaza.