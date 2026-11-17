La medida se tomó ante la baja venta de localidades para el partido que se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes.

La AFA decidió regalar entradas para el amistoso entre la Selección Argentina y Costa Rica, que se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La medida fue adoptada ante la baja venta de localidades y busca evitar un marco de público reducido.

La entrega comenzó en la puerta del hotel donde se hospedó la delegación argentina, a pocas horas del encuentro. Según la información difundida, hasta el lunes se habían vendido menos de 20.000 tickets, frente a una capacidad del estadio cercana a las 57.000 personas.

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Cuánto costaban las entradas

Uno de los motivos señalados para explicar el escaso expendio fue el precio de las localidades. La entrada popular costaba $80.000, mientras que la platea Gasparini tenía un valor de $125.000 y la platea Ardiles, de $145.000.

La decisión de la AFA se produjo después del partido entre Argentina y Uruguay, disputado en La Bombonera, que también había registrado una concurrencia menor a la esperada, según el material difundido.

El equipo de Argentina ante Costa Rica

El entrenador Lionel Scaloni confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez volverá a ocupar el arco y llevará la cinta de capitán. El arquero del Chelsea se recuperó de una fractura de mandíbula sufrida hace un mes.

Con Cuti Romero y Lautaro Martínez ausentes por lesiones musculares, Martínez quedó como el tercero en la línea de jerarquía establecida tras el retiro de Lionel Messi. En el partido anterior, ante Uruguay, el capitán había sido Gerónimo Rulli.

Scaloni también anticipó entre cuatro y cinco cambios en la formación. La probable alineación de Argentina es: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Román Vega; Alexis Mac Allister, Máximo Perrone, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Gianluca Prestianni y Julián Álvarez.

La formación de Costa Rica

El seleccionado costarricense será dirigido por Bryan Ruiz y llega tras perder 2-0 frente a Ecuador. Para el amistoso no tendrá disponibles a Alexis Gamboa, lesionado, ni a Diego Mesén, expulsado.

La formación informada de Costa Rica es: Patrick Sequeira; Gerald Taylor, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo; Aarón Salazar, Celso Borges, Kenyel Michel, Andrey Soto, Carlos Mora; Josimar Méndez y Manfred Ugalde.