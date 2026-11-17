Lionel Scaloni mantiene una duda en la defensa para el encuentro ante Costa Rica, que marcará el cierre del año para la Selección argentina.

La Selección argentina enfrentará este martes por la noche a Costa Rica en su último partido de 2026. El entrenador Lionel Scaloni todavía mantiene una duda para definir la formación titular.

En el arco estará Emiliano “Dibu” Martínez, quien, según el material publicado, se recuperó de una lesión en la mandíbula y reemplazará a Gerónimo Rulli, titular en la derrota por 2-1 frente a Uruguay.

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La duda en la defensa

La principal incógnita está en la zaga central. El compañero de Lisandro Martínez será Facundo Medina o Leonardo Balerdi, una definición que todavía no fue confirmada.

En los laterales, Agustín Giay ocuparía el sector derecho y Román Vega jugaría por la izquierda.

Los cambios en el mediocampo y el ataque

En la mitad de la cancha ingresaría Máximo Perrone en lugar de Exequiel Palacios. El mediocampo se completaría con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

La delantera estaría integrada por Nicolás Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni.

La posible formación

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina o Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni.

Director técnico: Lionel Scaloni.