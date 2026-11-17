El beneficio está destinado a chicos de 6 a 17 años que reciben AUH y Prestación Alimentar. La inscripción continúa hasta el 27 de noviembre en distintos SUM de la ciudad.

El programa Centros de Familia mantiene abierta la inscripción en Villa Mercedes para chicos de 6 a 17 años que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar. La familia interesada debe realizar el trámite hasta el 27 de noviembre.

La propuesta permite acceder a actividades deportivas, educativas, artísticas y culturales en instituciones adheridas mediante una tarjeta precargada. El beneficio contempla un saldo mensual de $24.000.

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Dónde se realiza la inscripción

El trámite debe ser realizado por un adulto responsable, que deberá presentar el DNI físico y vigente del menor.

El cronograma de atención continúa de la siguiente manera:

18, 19 y 20 de noviembre: SUM del barrio Eva Perón, de 13 a 19.

SUM del barrio Eva Perón, de 13 a 19. 24 y 25 de noviembre: SUM del barrio Viva San Luis, de 9 a 17.

SUM del barrio Viva San Luis, de 9 a 17. 26 y 27 de noviembre: SUM del barrio Campaña del Desierto, de 9 a 17.

El martes 17 de noviembre, la atención se realizó en el SUM del barrio San José, de 9 a 17.

Cómo funciona el beneficio

La tarjeta está destinada exclusivamente al pago de actividades en entidades adheridas. El saldo no permite retirar dinero en efectivo ni realizar compras en comercios.

La iniciativa es de alcance nacional y se implementa en articulación con el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia.