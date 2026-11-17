El organismo provincial anticipó inestabilidad desde la noche de este martes hasta el sábado, con períodos de precipitaciones y mejoramientos temporarios en toda la provincia.

Las lluvias y tormentas continuarán durante varios días en San Luis, según un informe especial emitido este martes por la Red de Estaciones Meteorológicas (REM). El organismo anticipó condiciones inestables desde la noche del 17 de noviembre hasta el sábado, con precipitaciones de variada intensidad y mejoramientos temporarios en toda la provincia.

La REM señaló que la inestabilidad seguirá presente durante buena parte de la semana. Aunque habrá momentos de buen tiempo, se mantendrá la probabilidad de lluvias y tormentas en distintos sectores del territorio provincial.

Publicidad

Cómo estará el tiempo en San Luis

Para el miércoles se prevé una jornada inestable, con cielo parcialmente nublado y pocos cambios en las temperaturas. Las mínimas promediarán los 14°C y las máximas llegarán a 28°C. El viento será variable del sector este.

El jueves continuará la inestabilidad, con cielo parcialmente nublado y un descenso de las temperaturas máximas, que rondarán los 25°C. La mínima estimada será de 15°C y el viento soplará del sudeste, con algunas ráfagas fuertes.

Para el viernes, el pronóstico indica precipitaciones durante la madrugada y cielo parcialmente nublado durante el resto de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C y los 27°C, con viento leve a moderado del cuadrante sur y algunas ráfagas.

El informe especial de la REM tiene vigencia hasta el sábado y alcanza a toda la provincia de San Luis.