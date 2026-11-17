Horacio Sader anticipó en El Potenciómetro una de las jornadas más esperadas por los amantes del helado artesanal

La ciudad de Villa Mercedes se prepara para participar de la décima edición de La Noche de las Heladerías, que se celebrará este miércoles 18 de noviembre en todo el país. La propuesta, organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), incluirá promociones especiales y actividades para disfrutar de uno de los productos más elegidos por los argentinos.

En una entrevista realizada en El Potenciómetro, el programa conducido por Daniel Arce en VMI Radio 88.1 FM, el empresario heladero Horacio Sader dialogó sobre esta iniciativa, la actualidad de la actividad y las expectativas que genera una nueva edición del encuentro.

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La celebración se desarrollará desde las 19:00 y hasta el cierre de los establecimientos adheridos, con la tradicional promoción de 2×1 en potes de un cuarto kilo de helado artesanal.

Villa Mercedes se suma a una celebración nacional

La Noche de las Heladerías se ha convertido en una propuesta gastronómica que convoca a familias, parejas y grupos de amigos en distintas ciudades argentinas.

Este año, más de 500 heladerías participarán de la iniciativa nacional, que busca promover el consumo de helado artesanal y reconocer el trabajo de quienes desarrollan esta actividad.

La promoción está prevista para este miércoles 18, entre las 19:00 y la medianoche en los comercios locales anunciados, aunque se recomienda consultar previamente las condiciones particulares de cada establecimiento.

Horacio Sader y la actualidad del sector heladero

Durante su participación en El Potenciómetro, Horacio Sader abordó distintos aspectos relacionados con La Noche de las Heladerías, el panorama de la actividad y los gustos que forman parte de las preferencias de los consumidores argentinos.

La entrevista permitió incorporar una mirada local sobre una iniciativa que trasciende las promociones comerciales y busca poner en valor la elaboración artesanal.

Para los establecimientos participantes, la jornada representa una oportunidad para acercar sus productos al público, dar a conocer sus variedades y fortalecer el vínculo con los consumidores.

El encuentro también invita a reflexionar sobre la evolución del sector, la diversidad de propuestas y el lugar que ocupa el helado artesanal dentro de las costumbres gastronómicas argentinas.

Una edición especial con un sabor bien argentino

La celebración de 2026 tiene una particularidad: se cumplen diez ediciones de La Noche de las Heladerías.

Bajo el lema “El sabor de lo nuestro”, AFADHYA decidió destacar la identidad de la producción artesanal, sus ingredientes y las materias primas provenientes de diferentes regiones del país.

Como parte de esta edición, la asociación presentó una nueva creación denominada Maní Split.

Se trata de un helado elaborado con crema a base de maní tostado, veteado de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal.

La propuesta combina ingredientes característicos de la gastronomía argentina y busca ampliar la variedad de sabores disponibles para los consumidores.

Una semana dedicada al helado artesanal

La Noche de las Heladerías forma parte de la 42.ª Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrolla del 16 al 22 de noviembre.

La iniciativa nacional tiene como objetivo difundir el valor de la producción artesanal, promover el reconocimiento de los maestros heladeros y destacar la calidad de los ingredientes utilizados.

Desde AFADHYA señalaron que esta edición busca fortalecer la identidad del helado argentino y destacar su lugar dentro de la cultura gastronómica nacional.

Cuándo y cómo aprovechar las promociones

La jornada central será el miércoles 18 de noviembre de 2026, a partir de las 19:00.

En las heladerías adheridas se ofrecerá la promoción de dos cuartos de kilo de helado artesanal por el precio de uno.

Los beneficios estarán sujetos a las condiciones de cada comercio participante, por lo que resulta conveniente verificar horarios, variedades disponibles y posibles límites de compra.

Con propuestas para distintos gustos y generaciones, Villa Mercedes volverá a participar de una celebración que combina tradición, gastronomía y encuentro social.

La entrevista completa con Horacio Sader en El Potenciómetro, por VMI Radio 88.1 FM, VillaMercedes.info y Danielarce.news.