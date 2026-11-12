Black & Decker pagará el 100% de las indemnizaciones a 50 trabajadores de Justo Daract

El acuerdo se alcanzó tras una audiencia de conciliación con la intervención de la Dirección de Relaciones Laborales, la Dirección de Industria y AOMA San Luis.

Los trabajadores de la planta de Black & Decker Argentina SA, ubicada en Justo Daract, recibirán la totalidad de las indemnizaciones tras un acuerdo alcanzado por la empresa, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Seccional San Luis, y los empleados afectados por el cierre del establecimiento.

La negociación se desarrolló durante una audiencia de conciliación organizada por la Dirección de Relaciones Laborales, con la intervención de la Dirección de Industria. La instancia permitió establecer las condiciones para resolver el conflicto derivado del cese de la actividad industrial y la finalización de los vínculos laborales de 50 empleados.

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Qué establece el acuerdo

Según los términos acordados, la compañía deberá liquidar las indemnizaciones previstas en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, además de los conceptos correspondientes a cada liquidación final.

En el marco de la instancia conciliatoria, la firma también aceptó completar el monto indemnizatorio con el 50% restante para cada trabajador. De este modo, el compromiso contempla cubrir el equivalente al 100% de las sumas reclamadas por la autoridad laboral y la representación sindical.

La fecha establecida para concretar los pagos es el viernes 13 de noviembre de 2026.