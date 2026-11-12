Javier Milei defendió la apertura comercial y aseguró que la inteligencia artificial no destruirá empleos

El Presidente habló ante empresarios en la Gala Endeavor Argentina 2026, tras el dato de inflación de octubre, y anticipó una mayor apertura de la economía.

Javier Milei habló ante empresarios y emprendedores en la Gala Endeavor Argentina 2026, luego de que el Indec informara que la inflación de octubre fue del 2,2%. El Presidente defendió la apertura comercial, destacó el potencial de la inteligencia artificial y sostuvo que el avance tecnológico no eliminará puestos de trabajo.

Durante su discurso, Milei afirmó que la Argentina tiene actualmente un coeficiente de apertura del 30% y anticipó que su Gobierno buscará llevarlo “al 90%”. También señaló que la gestión ya abrió “más de 500 mercados” y que pretende ampliar esa cifra.

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“Hay que ampliar ese tamaño de mercado para potenciar los rendimientos crecientes y acelerar el crecimiento de la economía”, sostuvo el mandatario. En ese marco, destacó las tareas del Ministerio de Desregulación y del Ministerio de Capital Humano como herramientas para impulsar el crecimiento económico.

El dato de inflación de octubre

El discurso de Milei se produjo el mismo día en que el Indec informó que la inflación de octubre fue del 2,2%. El índice acumuló un 26,3% en los primeros diez meses del año y alcanzó el 33,1% interanual, con tres meses consecutivos de desaceleración.

La inflación núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales, fue del 1,5%, según destacó el ministro de Economía, Luis Caputo. El resultado general estuvo condicionado por los cambios en el Régimen de Zona Fría, que impactaron en la división de vivienda, agua, electricidad y gas, con una suba del 4,2%, impulsada principalmente por las tarifas de gas.

Durante su exposición, el Presidente no hizo referencia directa al indicador y concentró sus palabras en la inteligencia artificial, la inversión y el futuro de la economía argentina.

La defensa de la inteligencia artificial

Milei afirmó que la Argentina tiene “todo para ser protagonista” en la carrera por la inteligencia artificial y anticipó “un boom industrial en todos los sectores de la economía”. Además, rechazó la posibilidad de que el cambio tecnológico destruya empleos.

“Es falso que el progreso tecnológico destruye trabajo”, sentenció. Como parte de su argumento, mencionó a los luditas de la Revolución Industrial y sostuvo que cada innovación puede hacer desaparecer una tarea, pero también generar otras que antes no existían.

Según el Presidente, el desarrollo de la inteligencia artificial requiere energía, minerales críticos, sistemas de enfriamiento para los centros de cómputo y talento. En ese sentido, mencionó a Vaca Muerta, el potencial nuclear, el cobre, el litio, el uranio, el denominado “Sur frío” y el capital humano del país.

“Lo único que le falta al país eran reglas claras”, afirmó Milei, quien definió el rol del Gobierno con la frase: “Nuestro trabajo es poner reglas claras y corrernos”.

Las inversiones y el RIGI

En el mismo discurso, Milei defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que contempla estabilidad fiscal, cambiaria y jurídica durante 30 años. Según sus dichos, existen solicitudes por más de US$210.000 millones, de las cuales US$76.000 millones ya fueron aprobadas.

El mandatario también aseguró que la Argentina pasó de registrar un déficit energético de US$10.000 millones en 2023 a obtener un superávit superior a ese monto. Además, estimó que el resultado podría llegar a US$30.000 millones en los próximos años.

Entre las medidas mencionadas, incluyó la adecuación de la Ley de Glaciares para brindar “seguridad jurídica” a la minería y la reducción de retenciones para el sector agropecuario.

Milei explicó que la inteligencia artificial podría impulsar la economía por dos vías. Por un lado, a través de la construcción de centros de cómputo, que demandaría cemento, acero, cobre y generación de energía. Por otro, mediante mejoras de productividad en actividades como el agro, la minería, la salud y la educación.

El contraste con la advertencia del papa León XIV

Las definiciones del Presidente se conocieron pocos días después de que el papa León XIV se refiriera al impacto de la automatización durante una actividad en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Ante sindicatos, movimientos populares, empresarios y docentes, el pontífice advirtió que la automatización sin regulación puede poner en riesgo “tantos puestos de trabajo” y convertirse en “una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral”.

“La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano”, sostuvo León XIV. También reclamó un rol activo de los Estados para proteger el empleo y promover la inclusión social.

Mientras Milei planteó que el Gobierno debe “correrse” y que el progreso genera nuevas oportunidades laborales, el Papa enfatizó la necesidad de regular la tecnología y proteger a los trabajadores.