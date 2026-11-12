El papa León XIV denunció el machismo y pidió proteger a las mujeres en Perú

Durante su visita al país, el pontífice cuestionó la violencia de género, reclamó respeto para las mujeres y pidió a los obispos responder con verdad y justicia ante los abusos sexuales.

El papa León XIV denunció el machismo y la violencia contra las mujeres en Perú y reclamó que sean protegidas y respetadas. El pontífice formuló el pedido durante una jornada de su visita al país, donde también instó a la Iglesia a acompañar a las víctimas de abusos sexuales cometidos por integrantes del clero.

“Nos duele constatar que la violencia contra las mujeres, que podrían ser nuestras abuelas, madres, hermanas, hijas, sigue siendo una realidad que hiere a la humanidad entera”, afirmó León XIV ante una multitud reunida en la Plaza Mayor de Lima.

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El Papa sostuvo que la cultura “machista” contradice la enseñanza cristiana, que reconoce la igualdad de dignidad entre hombres y mujeres. Además, señaló que las mujeres pobres, indígenas y afroperuanas enfrentan una afectación doble y pidió que todas sean valoradas, protegidas y respetadas.

La violencia de género en Perú

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática citados en el informe, Perú registró 1.261 víctimas de feminicidio entre 2016 y 2024. Durante ese período, la cantidad de mujeres asesinadas por razones de género aumentó un 44%.

Nicole Cruz, una de las personas presentes en la Plaza Mayor, consideró que las palabras del pontífice pueden ayudar a unir a las mujeres y a que los hombres comprendan que ellas no buscan solamente expresar una queja, sino recibir ayuda, amor y escucha.

El reclamo del Papa por las víctimas de abusos

Durante su visita, León XIV también pidió a los obispos peruanos que acompañen a sus comunidades y respondan a las víctimas de abusos sexuales con verdad y justicia.

“Hemos de responder como lo haría Jesús, con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos”, sostuvo.

La organización BishopAccountability identificó a 77 sacerdotes, hermanos, seminaristas y laicos consagrados en Perú acusados públicamente de abusar sexualmente de menores. La entidad advirtió que esa cifra podría representar solo una fracción del total, según las tendencias observadas en otros países.

El pontífice, quien fue obispo de Chiclayo y anteriormente era conocido como Robert Prevost, había sido el enlace de los obispos peruanos para recibir a víctimas. Durante su estadía se esperaba una reunión con sobrevivientes y una protesta de un grupo de víctimas.

El regreso de León XIV a Perú

León XIV pasó dos décadas como sacerdote misionero y obispo en Perú, país que considera su hogar y al que atribuye parte de su formación pastoral. Durante su visita, unas 40.000 personas se reunieron en la Plaza Mayor de Lima y acompañaron al Papa con canciones populares como “Contigo Perú” y “Mi Perú”.

El pontífice, de 71 años, también se mostró activo luego de haberse sometido el mes anterior a una cirugía por cáncer de pulmón. En su recorrido, destacó la necesidad de que los obispos conozcan sus diócesis, visiten a las familias, acompañen a los enfermos y se acerquen a las comunidades con menor posibilidad de hacer oír sus reclamos.

El cardenal peruano Pedro Barreto afirmó que León XIV está especialmente conectado con las necesidades de la sociedad y de la Iglesia peruana. También señaló que el Papa prestaría atención a las denuncias de violencia contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas.