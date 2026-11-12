Caputo atribuyó la aceleración de la inflación de octubre a los cambios en la Zona Fría

El ministro de Economía explicó que las modificaciones en el régimen incidieron en la división de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. El IPC subió 2,2%.

Luis Caputo atribuyó la aceleración de la inflación de octubre a los cambios aplicados en el Régimen de Zona Fría, que tuvieron una fuerte incidencia en la división de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. El IPC registró una suba del 2,2%, 0,3 puntos porcentuales por encima del dato de septiembre.

El ministro de Economía realizó su habitual comentario sobre la variación de los precios y, pese al aumento mensual, destacó el comportamiento de la inflación núcleo.

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Según Caputo, la inflación núcleo de octubre fue la menor desde julio de 2025. Además, señaló que, con excepción de ese mes, no se observaba un registro tan bajo desde enero de 2018.

El funcionario también remarcó que la media móvil de tres meses de la inflación núcleo fue la más baja desde enero de 2018.

Qué cambios se aplicaron en el régimen de Zona Fría

La nueva reglamentación redefine el funcionamiento del Fondo Fiduciario, establece un recargo de hasta el 7,5% en la tarifa de gas y modifica el rol de las distribuidoras en la percepción de compensaciones.

A nivel nacional, el cambio alcanza a 3,35 millones de usuarios, que dejarán de recibir el beneficio automático previsto por el régimen.

En la provincia de Buenos Aires, la medida alcanza a 94 municipios. Entre ellos figuran 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Bragado, Cañuelas, Carmen de Areco, General Pueyrredón, Junín, La Costa, Lincoln, Marcos Paz, Mercedes, Monte Hermoso, Necochea, Olavarría, Pehuajó, Pergamino, Pilar, Pinamar, Rauch, Saladillo, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro, Suipacha, Tandil, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos y Villa Gesell, entre otros.

En Córdoba, quedaron excluidos departamentos del centro y sur provincial, como Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto.

En Santa Fe, los municipios afectados se encuentran en el sur de la provincia, entre ellos Rosario, Venado Tuerto y Casilda. San Luis, en tanto, quedó completamente fuera de la zona contemplada por el Régimen de Zona Fría.