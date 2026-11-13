Estudiantes venció a Independiente Rivadavia y ganó la Supercopa Argentina

El equipo platense se impuso 3-2 en Córdoba, conquistó por primera vez el trofeo y alcanzó el vigésimo título de su historia.

Estudiantes derrotó 3-2 a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Julio César Villagra, en Córdoba, y se consagró campeón de la Supercopa Argentina por primera vez en su historia. Con esta conquista, el club de La Plata alcanzó el vigésimo título de su trayectoria.

El partido se disputó durante la noche de este jueves en el estadio de Belgrano. El equipo dirigido por Alexander “Cacique” Medina sumó así su primera consagración del año y el primer trofeo del entrenador al frente del conjunto albirrojo.

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Los goles de Estudiantes fueron convertidos por Guido Carrillo, Iván Villalba, en contra, y Lucas Alario, según la información difundida sobre el encuentro.

El sexto título de Estudiantes en tres años

La Supercopa Argentina representó el sexto título de Estudiantes en los últimos tres años. El club había cortado en 2023 una racha de 13 años sin conquistas.

En ese período, el “Pincha” obtuvo la Copa Argentina 2023, los Trofeos de Campeones 2024 y 2025, el Clausura 2025 y, ahora, la Supercopa Argentina.

Los principales títulos de su historia

El primer campeonato de Estudiantes llegó en 1913, durante el amateurismo, con la conquista del torneo de Primera División de la Federación Argentina de Fútbol. Luego obtuvo sus primeras copas nacionales: la Copa Adrián Escobar, en 1944, y la Copa de la República, en 1945.

La etapa más destacada de la historia del club comenzó en 1967, con Osvaldo Zubeldía como entrenador y Carlos Salvador Bilardo como referente dentro de la cancha. En esos años, Estudiantes ganó el Metropolitano 1967, las Copas Libertadores de 1968, 1969 y 1970, y la Copa Intercontinental de 1968 frente a Manchester United.

Más adelante, el club consiguió el Metropolitano 1982, el Nacional 1983, el Torneo Apertura 2006, la Copa Libertadores 2009 y el Apertura 2010. También atravesó su segundo y último descenso, antes de recuperar protagonismo en el fútbol argentino.

La etapa reciente estuvo marcada por la presencia de Juan Sebastián Verón, quien fue emblema del equipo dentro de la cancha y luego pasó a ocupar cargos dirigenciales. Verón preside el club desde 2014, con la excepción del período comprendido entre 2021 y 2024, cuando fue vicepresidente.