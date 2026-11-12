Las jubilaciones aumentarán 2,17% en diciembre: cuánto cobrarán los beneficiarios de Anses

El ajuste surge del IPC de octubre informado por el Indec. La jubilación mínima quedaría en $445.116,74 y el bono de $70.000 todavía no fue confirmado por el Gobierno.

Las jubilaciones y pensiones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aumentarán 2,17% en diciembre de 2026, a partir del dato de inflación de octubre informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El IPC registró una suba mensual del 2,2% en octubre y una variación interanual del 33,1%. Según el esquema vigente, ese dato determina la actualización de los haberes previsionales y de las asignaciones familiares que se aplicará dos meses después.

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Cuánto cobrarán las jubilaciones y pensiones en diciembre

Con el incremento del 2,17%, los principales haberes quedarían establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $445.116,74.

$445.116,74. Jubilación mínima con bono: $515.116,74.

$515.116,74. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $356.093,39.

$356.093,39. PUAM con bono: $426.093,39.

$426.093,39. Pensiones no contributivas: $311.583,36.

$311.583,36. Pensiones no contributivas con bono: $381.583,36.

$381.583,36. Pensión Madre de 7 Hijos: $445.116,74.

$445.116,74. Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $515.116,74.

$515.116,74. Asignación Universal por Hijo (AUH): $159.949,47.

$159.949,47. AUH con discapacidad: $520.809,82.

Los montos que incluyen el refuerzo están calculados bajo el supuesto de que se mantenga en diciembre el bono vigente en noviembre, de $70.000. Hasta el momento, el Gobierno no confirmó la continuidad ni el monto del bono extraordinario.

Cómo se calcula el aumento de Anses

La actualización mensual está regulada por el Decreto 274/2024, que vincula la movilidad previsional con el Índice de Precios al Consumidor registrado dos meses antes. Por esa razón, la inflación de octubre funciona como referencia para los haberes de diciembre.

El aumento se aplica de manera automática a partir del dato oficial del Indec y no requiere un decreto adicional del Poder Ejecutivo. En diciembre, además, los beneficiarios cobrarán el medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre del año.

Cuándo comienzan los pagos

El calendario de pagos de diciembre comenzará el 9 y se extenderá hasta el 23, según la terminación del DNI y el nivel de ingresos de cada beneficiario.

Después de diciembre, el Decreto 274/2024 establece que Anses continuará con las actualizaciones en enero, febrero y marzo de 2027, de acuerdo con los índices de inflación de noviembre, diciembre y enero, respectivamente.

Qué pasó con la inflación de octubre

La inflación de octubre fue 0,3 puntos porcentuales mayor que la de septiembre, cuando había alcanzado el 1,9%, y marcó el registro mensual más alto desde abril. En los primeros diez meses del año, el IPC acumuló una suba del 26,3%.

La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo el mayor incremento mensual, con 4,2%, impulsada por los nuevos cuadros tarifarios del gas, los cambios en el régimen de subsidios y la modificación de la zona fría. Recreación y cultura registró una suba del 3,3%.

Por regiones, la mayor variación correspondió a la región Pampeana, con 2,6%, seguida por Patagonia, con 2,5%, y Cuyo, con 2,3%. El Gran Buenos Aires registró 2%, el Noroeste 1,7% y el Noreste 1,5%.