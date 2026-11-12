Villa Mercedes: Frontera otorgó un bono de $500 mil y un aumento de $100 mil a municipales

La medida impulsada por el intendente Maximiliano Frontera fue aprobada por unanimidad y alcanza a trabajadores de planta permanente, contratados y temporarios.

El intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, dispuso un bono extraordinario de $500 mil y una suma fija mensual de $100 mil para los municipales. La medida alcanza a trabajadores de la Municipalidad y del personal de Obras Sanitarias Mercedes.

El expediente N° 23191-H/26, elevado por el titular del Ejecutivo municipal, fue tratado este martes en el Concejo Deliberante y aprobado por unanimidad.

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Cómo se aplicarán los pagos

La disposición establece una suma fija no remunerativa de $100 mil mensuales a partir de noviembre y un bono único de $500 mil. Ambos conceptos tienen carácter no remunerativo.

El beneficio alcanza a los trabajadores de planta permanente, contratados y temporarios de la Municipalidad de Villa Mercedes, además del personal de Obras Sanitarias Mercedes.