Los Latin Grammy 2026 se entregan esta noche con una fuerte presencia argentina

La ceremonia se realizará en Las Vegas desde las 22, hora argentina, y contará con nominaciones para CA7RIEL & Paco Amoroso, Milo J, Fito Páez, Babasónicos, Nathy Peluso y otros artistas.

Los Latin Grammy 2026 se entregan esta noche en Las Vegas, con una importante participación argentina entre los nominados. La ceremonia principal comenzará a las 22 (hora argentina) en el MGM Grand Garden Arena.

La 27.ª edición de los Latin Grammy reconocerá producciones musicales publicadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. La premiación contempla 60 categorías de géneros como pop, rock, música urbana, tango, música tropical, regional mexicana y música clásica.

Publicidad

La alfombra roja comenzará a las 21, mientras que la ceremonia principal será transmitida por TNT y HBO Max. La mayoría de las distinciones se entregará previamente durante la denominada Premiere de los Latin Grammy.

Los principales nominados argentinos

CA7RIEL & Paco Amoroso competirán en Grabación del año por “Ha Ha” y en Álbum del año por FREE SPIRITS. Además, “Hasta Jesús tuvo un mal día”, junto a Sting, fue nominada en Canción del año y Mejor canción pop/rock.

Milo J aparece entre los candidatos a Grabación del año por “Niño” y Álbum del año por La vida era más corta. También fue nominado en Interpretación urbana por “Gil”, junto a Trueno; en Canción urbana por “Solifican12”; y en Álbum folklórico por el mismo trabajo.

En las categorías de rock, Fito Páez compite por Mejor álbum de rock con Shine y por Mejor canción de rock con “Las fuerzas armadas del amor”. Babasónicos, en tanto, fue nominado a Mejor álbum de música alternativa por CUERPOS, Vol. 1.

También se destacan Dillom, nominado por “Rojo Profundo” en Mejor canción de rock; Usted Señálemelo, que compite en Mejor álbum de pop/rock por Términos & Condiciones; y Nathy Peluso, candidata en Mejor álbum de salsa por Malportada.

Presencia argentina en tango y producción

El tango tendrá representación argentina con Aníbal Berraute, Lidia Borda, Ariel Ardit, Pablo Jaurena y el Quinteto Astor Piazzolla, nominados en la categoría Mejor álbum de tango.

La participación del país también incluye a profesionales reconocidos por sus tareas como compositores y productores. Entre ellos figuran Rafa Arcaute, Federico Vindver, Santiago Alvarado y Santiago Ruiz, conocido como Tatool.

Arcaute y Vindver forman parte de los compositores de “Hasta Jesús tuvo un mal día”, mientras que Alvarado y Ruiz aparecen vinculados a “Solifican12”, de Milo J. Ruiz y Vindver, además, compiten por el premio a Productor del año.

Greeicy busca su primera estatuilla

La cantante colombiana Greeicy llega a la gala nominada a Mejor álbum tropical contemporáneo por Candela. La artista contó en sus redes sociales que recibió la noticia mientras bañaba a su hijo Kai, de cuatro años.

Según relató, su pareja, el cantante Mike Bahía, fue quien le comunicó la nominación. Greeicy expresó su emoción y señaló que el reconocimiento le permitió recordar los esfuerzos, sacrificios y aprendizajes que implicó la realización del álbum.

La lista completa de categorías principales

En Grabación del año también compiten Jorge Drexler, Silvana Estrada, Loulu Gilberto, Karol G junto a Marco Antonio Solís, Mon Laferte, Carín León, Rosalía con Yahritza y Su Esencia y Elena Rose.

En Álbum del año, los nominados son Anitta, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Karol G, Mon Laferte, Carín León, Rawayana y Rosalía, además de CA7RIEL & Paco Amoroso y Milo J.

La ceremonia también incluye candidaturas de artistas como Bizarrap, Daddy Yankee, Trueno, Karol G, Joaquina, Juanes, Julieta Rada y Rawayana, entre muchos otros representantes de la música latina.