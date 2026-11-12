El Festival Vemergente reunirá a más de 70 alumnos y celebrará la música en Villa Mercedes

El músico, docente y productor Josue Leiton presentó en Resistencia Cultural la segunda edición del encuentro.

La primera presentación tuvo tres alumnos, dos baterías, jugo exprimido y familias acompañando en el patio de una casa del barrio Estación. Josue Leiton recuerda esa escena como uno de los primeros pasos de un proyecto que fue creciendo hasta convertirse en una escuela de música y un festival.

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Ahora, la segunda edición del Festival Emergente reunirá a más de 70 estudiantes. Algunos están dando sus primeros pasos con un instrumento; otros encontraron en las clases un espacio para disfrutar y expresarse. Todos tendrán la oportunidad de compartir lo aprendido sobre un escenario.

Durante su visita a Resistencia Cultural, el programa conducido por Miriam Martín en VMI Radio 88.1, el baterista, docente y productor habló del encuentro y de la convicción que lo sostiene: hacer música también es animarse, jugar y encontrarse con otros.

Una mudanza que terminó echando raíces

Leiton es mendocino y llegó a Villa Mercedes junto a su familia después de vivir en Buenos Aires. Buscaban tranquilidad y un lugar donde establecerse. Él traía experiencia en producción y gestión de espectáculos, y la intención de continuar por ese camino.

Pero la pandemia cambió los planes. La enseñanza, que ya formaba parte de su recorrido, terminó ocupando el centro de su actividad.

Comenzó a dar clases de batería y organizó aquella primera muestra en su patio. Con el tiempo llegaron más alumnos, nuevas presentaciones y la necesidad de ampliar la propuesta.

“Dijimos: bueno, nada, tiramos raíces acá”, recordó sobre la decisión familiar de quedarse en la ciudad.

El crecimiento de las clases dio lugar a la Escuela de Música, con una mirada que pone el aprendizaje, el juego y la expresión en el centro. La formación profesional es una posibilidad; también lo es acercarse a un instrumento por placer y descubrir qué sucede.

Un escenario para quienes se animan

El trabajo junto a Jupa, productor y DJ vinculado al centro de capacitaciones Xpande, permitió ampliar esa comunidad y organizar una primera edición del festival. Para la segunda, sumaron estudiantes de distintos docentes y una programación que también incluirá entrega de diplomas de las capacitaciones.

La propuesta atraviesa generaciones. Leiton contó que uno de sus alumnos compartirá escenario con sus dos hijos y su esposa: una familia que se encontrará desde la música para interpretar una canción.

También anticipó una presentación de siete estudiantes del espacio de orientación musical. Durante dos canciones irán rotando entre canto, bajo, guitarra, batería y percusión. Algunos llegaron a las clases sin haber tocado antes un instrumento.

“A mí se me pone la piel de gallina”, expresó al describir los avances del grupo.

Para el docente, ese recorrido tiene un valor que va más allá de completar una canción. Implica aprender a escuchar, sostener un pulso, coordinar con otros y ganar confianza para mostrarse.

La autogestión como trabajo compartido

El festival es autogestionado y cuenta con el acompañamiento de familias, comercios y colaboradores. Leiton destacó que ese apoyo permite sostener una propuesta accesible y pensada para disfrutar durante toda la tarde.

Su intención es que se acerquen también quienes no tienen un familiar entre los participantes: que conozcan qué están haciendo las nuevas generaciones y las personas adultas que eligen aprender música.

“El arte no es nada más ni nada menos que expresarse”, sostuvo.

A futuro, sueña con ampliar el encuentro a otras escuelas y disciplinas, como la pintura, la escultura y la poesía. Un espacio donde puedan encontrarse distintas maneras de crear.

Mirar y acompañar lo que sucede cerca

La charla también dejó una reflexión sobre la escena cultural mercedina. Leiton destacó el talento que encuentra en la ciudad y la importancia de acompañarlo desde la formación, la producción, la comunicación y la asistencia a los espectáculos.

“Es fácil decir ‘vénganme a ver’; andá a ver vos también”, planteó.

Esa reciprocidad forma parte del espíritu del festival: construir público, compartir espacios y reconocer el trabajo de quienes están cerca.

El encuentro reunirá a estudiantes de la Escuela de Música Villa Mercedes y de los espacios de formación de Agustina Araya y Agustina Aravena, en canto; Ulises Balza, en guitarra; Pablo Martínez, en guitarra y canto; Josue Leiton, en batería; y Santino Cuchiara, en bajo. También participarán alumnos de Caro Centurion y del Centro de Capacitaciones Xpande, en una jornada que hará visible el trabajo compartido entre docentes, estudiantes y familias.

La segunda edición se realizará en el ex salón Santa Teresita, en Balcarce y Colón. El ingreso está previsto desde las 15:00, con comienzo de las presentaciones a las 15:30. Habrá servicio de cantina y el público podrá llevar el mate.

Desde aquel patio del barrio Estación hasta este encuentro colectivo, crecieron los alumnos y los proyectos. El propósito sigue siendo cercano: que alguien se anime a tocar y encuentre, del otro lado, a alguien dispuesto a escuchar.