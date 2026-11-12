Causa ANDIS: Gendarmería no pudo confirmar que la voz de los audios sea de Diego Spagnuolo

El peritaje detectó indicios de regrabación y anomalías en los archivos, pero no determinó científicamente la identidad del hombre que habla en las grabaciones.

Los audios de la causa ANDIS fueron sometidos a un peritaje acústico de la Gendarmería Nacional, que no pudo confirmar científicamente que la voz de las grabaciones corresponda a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad.

El informe final fue entregado este jueves a la Justicia y consta de 74 páginas. Según los especialistas de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses, los archivos presentan indicios de haber sido regrabados mediante una “transferencia acústica”: habrían sido reproducidos por un parlante y capturados nuevamente con otro dispositivo.

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Qué detectó el peritaje

El análisis identificó discontinuidades abruptas en las ondas de sonido y cambios repentinos en el ruido de fondo. Para los peritos oficiales, esos elementos contradicen la idea de que las grabaciones sean registros continuos y sin ediciones posteriores.

Además, en dos intervalos del audio de mayor duración se encontraron repeticiones exactas de contenido sonoro, con un retraso de casi dos segundos y una pérdida notoria de calidad. El archivo denominado “La caja.m4a” fue señalado como el único registro en el que no se observó ningún indicio de manipulación.

El pendrive analizado contiene 58 archivos, aunque uno tiene contenido repetido. De ese total, 43 fueron considerados “no aptos” por no alcanzar los ocho segundos de habla efectiva que requiere el sistema de identificación de hablantes Forensia v2.0. Los 14 restantes superaron ese umbral y fueron sometidos a nuevas evaluaciones.

Sin embargo, el examen de integridad determinó que las muestras consideradas aptas habían atravesado un proceso de regrabación. Como el software no está calibrado para analizar señales sometidas a un doble canal de reproducción y captura, la Gendarmería concluyó que no era metodológicamente válido realizar el cotejo de voces.

La discusión entre los peritos

Los cinco especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que participaron en representación del Ministerio Público Fiscal, firmaron el informe en disidencia. Sostuvieron que la imposibilidad de utilizar Forensia v2.0 no debía impedir el cotejo y señalaron que podían emplearse análisis perceptuales y semiautomáticos complementarios.

Los peritos de la fiscalía también cuestionaron que el 2 de septiembre se hubiera considerado técnicamente apto para el cotejo el audio principal, identificado como “que tiene lule menem con Karina.mp4”, y que luego se cancelara la comparación utilizando anomalías que ya estaban presentes desde el inicio del análisis.

La fiscalía, a cargo de Franco Picardi, analiza proponer que se rehaga esa parte del estudio en sus laboratorios. Picardi sostiene que los audios nunca fueron utilizados como prueba para construir la acusación.

La postura de la defensa y el análisis sobre inteligencia artificial

La defensa de Spagnuolo considera que los audios “son truchos” y buscará que sean excluidos como prueba. Con ese planteo, intentará que se anulen los primeros allanamientos y mejorar la situación procesal del exfuncionario frente a un eventual pedido de sobreseimiento.

El examen fonoaudiológico y auditivo-perceptual detectó rasgos propios del habla humana espontánea, como variaciones en la entonación, pausas para respirar, cambios en la velocidad de articulación, repeticiones de sílabas y chasquidos con la lengua.

No obstante, la Gendarmería aclaró que no cuenta con herramientas forenses validadas para descartar de manera concluyente el uso de tecnologías de clonación de voz o deepfakes. Por ese motivo, aunque no se encontraron anomalías que sugirieran una manipulación artificial, el informe no permite excluir absolutamente la intervención de inteligencia artificial.

La causa tramita en el Juzgado Federal N° 11, subrogado por Ariel Lijo. La investigación aborda presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.