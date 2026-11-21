El equipo dirigido por Eduardo Domínguez se impuso en la final disputada en Barranquilla con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel.

Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro en la final disputada en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. El triunfo le permitió al club poner fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

El equipo argentino impuso condiciones desde el comienzo y tuvo la primera ocasión clara con un remate de Miguel Merentiel que impactó en el travesaño, luego de una falla del arquero rival en el juego aéreo. Poco después, una conquista fue anulada por posición adelantada.

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A los 16 minutos del primer tiempo, Santiago Ascacibar aprovechó un rebote dentro del área y marcó el 1-0 para Boca. Con la ventaja, el conjunto argentino mantuvo el dominio posicional y generó varias oportunidades para ampliar la diferencia antes del descanso.

Lautaro Di Lollo exigió al arquero Éverson con un cabezazo, mientras que Lautaro Blanco tuvo un remate que se fue por encima del travesaño. Merentiel también contó con otra ocasión, despejada por Renan Lodi dentro del área.

Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez, no logró inquietar durante la primera etapa el arco defendido por Álvaro Montero.

Merentiel marcó el segundo gol

Apenas comenzado el complemento, Boca amplió la ventaja. A los dos minutos, Sebastián Villa desbordó por el sector izquierdo y envió un centro que Merentiel conectó para establecer el 2-0.

El conjunto brasileño intentó reaccionar y tuvo su primera llegada a los 58 minutos, con un remate de Bernard que pasó cerca del palo izquierdo. Más tarde, Vitor Fernandes probó desde media distancia y también tuvo una oportunidad de cabeza, ambas controladas por Montero.

Boca dispuso de otras ocasiones para aumentar la diferencia. Enner Valencia obligó a Éverson a desviar un remate al córner, mientras que Blanco terminó desviando una contra en el tramo final.

Después de cinco minutos de adición, el árbitro marcó el final y Boca selló el 2-0 ante Atlético Mineiro para conquistar la Copa Sudamericana en territorio colombiano.