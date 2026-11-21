El capitán de Boca se descompensó durante una entrevista televisiva luego de la final en Barranquilla y se retiró por sus propios medios tras recuperarse.

Leandro Paredes sufrió un desmayo mientras brindaba una entrevista televisiva después de la consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana. El episodio ocurrió tras la final disputada en Barranquilla, donde el equipo argentino venció 2-0 a Atlético Mineiro.

Publicidad

Minutos después de recibir el trofeo y durante una entrevista con DSports, el mediocampista comenzó a evidenciar signos de agotamiento. En medio de las declaraciones, se descompensó y se desplomó en la zona de vestuarios, lo que generó la intervención inmediata del cuerpo médico.

Según las imágenes televisivas, el capitán de Boca logró recuperarse pocos segundos después y se retiró por sus propios medios hacia el vestuario. Las primeras informaciones atribuyeron el episodio al desgaste físico provocado por las elevadas temperaturas y la alta humedad registradas en la ciudad colombiana.

El desgaste de Paredes durante la final

El cansancio del futbolista ya se había advertido durante el partido. A los 13 minutos del segundo tiempo, Paredes pidió ser reemplazado por las dificultades para soportar las condiciones climáticas. En su lugar ingresó Tomás Belmonte.

Tras salir del campo de juego, el volante recibió asistencia en el banco de suplentes. Adam Bareiro y Rodrigo Battaglia intentaron aliviar los efectos del calor abanicándolo con sus camisetas, mientras integrantes del cuerpo médico le colocaban hielo en la nuca ante los síntomas de agotamiento y baja presión.

La explicación del entrenador

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, llevó tranquilidad sobre el estado del futbolista y confirmó que fue el propio Paredes quien solicitó el cambio.

“Lo crucé entrando al vestuario. Es verdad que terminando el primer tiempo tuvo un bajón y se sentía cansado. En el entretiempo mejoró un poco, pero a los diez minutos del segundo tiempo se veía que le costaba desplazarse. Es muy honesto y pidió el cambio. Recién me enteré de que después había vuelto a sufrir otro bajón”, señaló el técnico.

Paredes, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, había sido una de las figuras de Boca en la victoria ante Atlético Mineiro, resultado que le permitió al conjunto xeneize conquistar la Copa Sudamericana.